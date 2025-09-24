ABD'den Avrupa'ya otomobil vergisinde indirim mesajı

ABD'nin Avrupa Birliği (AB) nezdindeki büyükelçisi Andrew Puzder, Washington'un kısa süre içinde Avrupa otomobillerine uygulanan gümrük vergisini yüzde 27,5'ten yüzde 15'e indireceğini açıkladı.

Puzder, Wall Street Journal'a verdiği demeçte bu adımın "önümüzdeki günlerde" atılacağını belirterek, kararın Temmuz ayında duyurulan daha geniş kapsamlı ABD-AB ticaret anlaşmasının bir parçası olduğunu ifade etti.

Yasalaşmasını beklemeden harekete geçme kararı

Geçtiğimiz ay AB Komisyonu, Amerikan ürünlerine uygulanan vergilerin azaltılmasına yönelik yasal düzenlemeyi gündeme getirmişti. Ancak Washington, otomobil vergisini düşürmek için bu düzenlemenin yasalaşmasını beklemeden harekete geçme kararı aldı. Puzder, bu tutumun ABD'nin "iyi niyet göstergesi" olduğunu vurguladı.

"Bu, AB'nin görmesi gereken bir adım" diyen Puzder, ABD'nin çelik ve alüminyum tarifeleri konusunda da yapıcı bir yaklaşım sergilemek istediğini kaydetti. Hâlen AB, ABD'ye yaptığı çelik ve alüminyum ihracatında yüzde 50'ye varan yüksek tarifelerle karşılaşıyor.

Uzmanlar, otomobil tarifesindeki bu indirimin, taraflar arasındaki diğer ticari anlaşmazlıkların çözümüne yönelik olumlu bir sinyal olarak değerlendirildiğini belirtiyor.