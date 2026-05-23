ABD’den Çin otomobillerine yeni hamle: Güvenlik gerekçesiyle yasak genişliyor

ABD, bölgesel ticaret taahhütlerini sürdürürken Çin bağlantılı otomobillere yönelik yeni kısıtlamaları da gündemine aldı

Açık ticaret mesajları ile güvenlik endişeleri aynı anda gündemde yer alıyor. ABD’li yasa yapıcılar, Çin bağlantılı araçlar, yazılımlar ve donanımlar için daha sert sınırlamalar hazırlarken, Çin’de elektrikli araçların pazar payı rekor seviyeye ulaştı.

Çin’de benzinli araç satışları düşüşte

Çin otomotiv pazarında benzinli araç satışlarında dikkat çeken bir gerileme yaşanıyor. Tüketici tercihlerinin hızla elektrikli modellere yönelmesi, ülkedeki otomotiv sektörünün yapısını değiştirmeye başladı. Bu dönüşüm, hem üretim stratejilerini hem de küresel rekabet dengelerini etkiliyor.

Elektrikli araçlar pazarda baskın hale geldi

Elektrikli araçlar Çin’de otomotiv pazarının en güçlü segmenti konumuna yükseldi. Nisan ayında plug-in hibrit ve tamamen elektrikli araçların toplam yeni araç satışları içindeki payı yüzde 61’e ulaşarak rekor kırdı. Böylece Çin’de elektrikli dönüşümün hız kazandığı bir kez daha ortaya çıktı.

Tam elektrikli araç satışları ise vergi teşviklerinin olmamasına rağmen yıllık bazda yüzde 2 artarak 579 bin adede yükseldi.

Küresel rekabet ve tedarik zincirleri etkileniyor

Çin’in elektrikli araçlara yönelimi yalnızca iç pazarı değil, küresel otomotiv sektörünü de etkiliyor. Uzmanlara göre bu değişim, dünya genelindeki otomotiv tedarik zincirlerini yeniden şekillendirirken üreticiler arasındaki rekabeti de artırıyor.

ABD’den Çin bağlantılı araçlara yeni kısıtlama hazırlığı

ABD Kongresi’nde ise Çin üretimi veya Çin bağlantılı araçlara karşı yeni düzenlemeler için çalışmalar yürütülüyor. Washington yönetimi, bağlantılı araç sistemlerinin hassas konum ve altyapı verileri toplayabileceği endişesini öne çıkarıyor.

ABD’li yetkililer, yabancı bağlantılı teknolojilerin ulusal güvenlik açısından risk oluşturabileceğini savunurken, özellikle Çin menşeli araçların veri güvenliği açısından tehdit oluşturabileceğini değerlendiriyor.

Yeni yasa tasarısı gündemde

ABD’de gündeme gelen “Connected Vehicle Security Act” adlı yasa tasarısı, Çin bağlantılı araçlar, yazılımlar ve donanımların ülkeye girişini yasaklamayı hedefliyor. Tasarıya hem Demokrat hem Cumhuriyetçi siyasetçiler destek veriyor.

Söz konusu düzenlemenin yalnızca Çin’i değil, ABD’nin güvenlik tehdidi olarak değerlendirdiği diğer ülkeleri de kapsayabileceği belirtiliyor.

Pekin’den “ayrımcı” tepkisi

Çinli yetkililer ise ABD’nin planladığı otomotiv kısıtlamalarını “ayrımcı” olarak nitelendiriyor. Pekin yönetimi, bu tür adımların serbest ticaret ilkeleriyle çeliştiğini ve Çinli üreticileri hedef aldığını savunuyor.

ABD ile Çin arasında sanayi politikaları, teknoloji liderliği ve elektrikli araç rekabeti konularındaki gerilim sürerken, otomotiv sektöründeki yeni hamlelerin küresel ticaret dengeleri üzerindeki etkisinin artabileceği değerlendiriliyor.