Trump, 'yayınlayın' talimatı vermişti: Pentagon'dan UFO'lar hakkında yeni belgeler

ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatları doğrultusunda tanımlanamayan olaylar ve UFO ile ilgili devlet dosyalarındaki gizlilik kaldırılırken yeni belgeler paylaşılmaya devam ediyor.

Pentagon'un paylaştığı son belgelerde, onlarca video ve görüntünün yanı sıra siviller ile askeri personelin birinci elden ifadeleri, soruşturma kayıtları ve resmi raporlar da yer alıyor.

Basra Körfezi'nde uçan üç cisim

Yayımlanan videolardan birinde, 2019'da Basra Körfezi üzerinde ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) sorumluluk alanında faaliyet gösteren bir askeri platformun kızılötesi sensörüyle kaydedildiği belirtilen üç cismin uçtuğu görüldü.

2022 tarihli başka bir videoda ise İran açıklarında gemilerin yakınından geçen 4 tanımlanamayan cisim görüntülendi.

Pentagon, UFO ve tanımlanamayan hava fenomenler hakkındaki belgelerin ilk serisini 8 Mayıs'ta paylaşmıştı.