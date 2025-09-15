Ağır ticarideki kayıp lastik sektörünü vurdu

Ağır ticari araç pazarı vites düşürmeye de­vam ediyor. Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verile­rine göre, toplam üretim yüz­de 4 seviyesinde artarken, ağır ticari araç üretimindeki geri­leme yüzde 6’yı geçti. Ağır ti­cari tarafta yaşanan bu geliş­me tedarik sanayisini de olum­suz etkiledi. Prometon Türkiye CEO’su Gökçe Şenocak, tica­ri lastik pazarının 2025’te 2,2 milyon seviyesinde olmasını beklediklerini ifade etti. Şe­nocak, “Geçtiğimiz sene ticari lastik pazarı yüzde 12 seviye­sinde daralmıştı. 2025 yıl so­nunda ise geçtiğimiz yıla gö­re yaklaşık yüzde 11 küçülme bekleniyor” dedi. OSD verile­rine değinen Şenocak, “2025 yılı Ocak-Ağustos dönemin­de geçen yıla göre toplam tica­ri araç üretimi yüzde 13 ve ha­fif ticari araç grubu üretimi yıla göre yüzde 15 artarken, ağır ticari araç grubu üreti­mi yüzde 6 azaldı. Pazarda­ki daralmaların sadece Türki­ye özelinde değil, globalde de gerçekleştiğini gözlemledik. Bunda ekonomik sebepler, sa­vaşlar, pandemi sonrası ülke­lerde yaşanan enflasyon artışı, faiz yükselmesi gibi sebepler etkili oldu. Avrupa pazarında da talep eskiye oranla azaldı. Türkiye’de ticari lastik pazarı ihracatçı bir sektör olarak bu daralmadan daha fazla etkilen­di” diye konuştu.

“Ekonomik ürünlere talep artıyor”

Türkiye ve Avrupa pazarın­da artık ekonomik ürünlere olan talebin arttığını söyleyen Gökçe Şenocak, toplam paza­rın yüzde 60’nın premium yüz­de 40’ının ise ekonomik seg­mentlerden oluştuğunu belirt­ti. Daha önce premium pazarın yüzde 70 olduğunu hatırlatan Şenocak şöyle devam etti: “Şu an yüzde 60'lara düşmüş du­rumda. Ancak yine de sektörün önemli bir kısmı premium las­tik tercih ediyor. Premium yani kaliteli ve ödediğine değer ürün satın alma güdüsü özellikle ekonomik olarak zorlu dönem­lerde daha çok önem kazanıyor. Kullanıcıların, ödediği bedelin karşılığını veren, güvenilir ve dayanıklı ürünler satın alma motivasyonu sürüyor.”

“İlk satın almada uygun fiyatlı lastik aranıyor”

Prometeon ve Pirelli çatı­sı altında 5 farklı markaları­nın olduğuna değinen Gök­çe Şenocak, bunların An­teo, Pharos, Tegrys, Eracle ve Formula olduğunu kaydetti. Bunların ekonomik segment olduğunu ifade ede Şenocak, “Bu lastikler de hiçbir zaman kullanıcısını yolda bırakmaz. Yakıt sarfiyatı biraz daha faz­la ve lastiğin ömrü biraz daha az. Tier 1 yani premium ürün­ler aslında toplam sahip olma maliyeti üzerinden değerlen­diriliyor. İlk satın alma mali­yeti yüksek olsa bile, toplam satın alma maliyetinde yap­tığı uzun kilometre, yakıt ta­sarrufu, lastiğini tekrar tek­rar kullanıp kaplanabilmesi sayesinde öne çıkıyor ve top­lamda kullanıcıların operas­yonel giderlerini düşürü­yor. Prometeon ve Pirelli markalı lastiklerimiz pa­zardaki deneyim ve kul­lanıcı yorumlarına göre üç kereye kadar kapla­nabiliyor. Böyle olun­ca lastik artık kullanım ömrü tamamlanınca toplamda daha düşük maliyetli bir hale gelmiş oluyor. Ancak bugünkü ekonomik konjonktürde firmalar uzun vadeli değil ilk satın alma maliyeti uy­gun fiyatlı lastiği tercih ede­biliyor” dedi.

Kamyonda kapasite kullanımı yüzde 54

OSD, 2025 yılının ocak-ağustos dönemine ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı. Buna göre, yılın ilk 8 aylık döneminde toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4 arttı ve 908 bin 238 adede ulaştı. Otomobil üretimi ise yüzde 1 azalarak 564 bin 482 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 928 bin 81 adedi buldu. Yılın ilk sekiz aylık döneminde ticari araç grubunda üretim bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13, hafif ticari araç grubunda yüzde 15 artarken ağır ticari araç grubunda ise yüzde 6 geriledi. Bu dönemde, otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 64 olarak gerçekleşti. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) yüzde 65, kamyon grubunda yüzde 54, otobüs-midibüs grubunda yüzde 64 ve traktörde yüzde 40 seviyesinde gerçekleşti. Yılın ilk sekiz aylık döneminde otomotiv ihracatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 7 artarak 682 bin 743 adet olarak gerçekleşti.

Ticari lastikte en büyük pazarımız Avrupa

Kocaeli’de 1960 yılından beri üretim yapan Prometeon Türkiye, ülkenin ilk lastik fabrikası. Dünyada ticari olarak tek lastik üreticisi olan Prometeon’un Ar-Ge merkezi de burada. 2026 yılının ikinci yarısında toparlama beklediklerini ifade eden Gökçe Şenocak, “Ekonomik konjonktür beklentiler kapsamında ilerlerse, sektörde yukarı yönlü bir toparlanma yaşanacağı yönünde. Türkiye pazarı halen Avrupa'nın en büyük ticari lastik pazarı. Bu sebeple Prometeon olarak Türkiye’nin ticari lastikler pazarında bu toparlanmayı göreceğine ve potansiyeline inanıyoruz” açıklamasında bulundu.