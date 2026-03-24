Akaryakıt zamları tercihleri değiştirdi: Elektrikli otomobillere yönelim hızlandı

Sektör temsilcileri, küresel belirsizliklerin devam etmesi durumunda akaryakıt fiyatlarının yukarı yönlü seyrini sürdürebileceğini belirtirken, özellikle motorinde litre fiyatının 85 liranın üzerine çıkabileceği ifade ediliyor. Artan maliyet baskısı, araç tercihlerinde de belirgin bir değişimi beraberinde getiriyor. Dizel otomobillerin yerini giderek hibrit ve elektrikli modeller almaya başladı.

Akaryakıt maliyetleri cep yakıyor

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, ortalama bir dizel aracın 100 kilometrede yaklaşık 7 litre yakıt tükettiği düşünüldüğünde, güncel fiyatlarla bu mesafenin maliyeti 400-450 lira bandına ulaşıyor. Benzinli araçlarda ise benzer tüketim değerleriyle 100 kilometrelik yolculuk 380-420 lira arasında bir harcama gerektiriyor. Hibrit araçlarda elektrik destekli motor sayesinde yakıt tüketimi kayda değer şekilde azalıyor.

Hibrit araçlarda maliyet avantajı

Bu segmentte ortalama tüketim 3 litre seviyelerine kadar düşerken, 100 kilometrelik kullanım maliyeti yaklaşık 200-250 lira aralığında gerçekleşiyor. Elektrikli araçlarda ise maliyet avantajı daha da öne çıkıyor. Ortalama 16 kWh enerji tüketen bir elektrikli otomobilde, 100 kilometrelik kullanım bedeli sürüş koşullarına bağlı olarak 50 lira ile 120 lira arasında değişiyor. Ev tipi şarjda maliyetler daha düşük kalırken, hızlı şarj istasyonlarında bu tutar daha yüksek seviyelere çıkabiliyor.

Elektrikli araçlara talep artıyor

Tüm bu veriler, akaryakıt fiyatlarındaki yükselişin tüketici tercihlerini doğrudan etkilediğini gösterdi. Önümüzdeki süreçte hibrit ve elektrikli araçlara olan talebin daha da artması bekleniyor.

Konuyla ilgili gazetemize açıklamalarda bulunan galerici Şeyhmus Nalkıran “Son dönemde akaryakıt fiyatlarında yaşanan artış, müşterinin tercihlerini tamamen değiştirdi. Eskiden showrooma gelenlerin büyük çoğunluğu ‘dizel mi benzin mi’ diye sorardı, şimdi ise doğrudan hibrit ve elektrikli araçları soruyor. Özellikle 100 kilometrede 400 liranın üzerinde yakıt maliyetiyle karşılaşan kullanıcı, alternatif arayışına giriyor. Elektrikli araçların 50-100 lira bandındaki kullanım maliyeti ciddi bir avantaj sağlıyor. Bu da talebi hızla artırıyor. Ancak talep bu hızla artmaya devam ederse, özellikle ikinci el elektrikli ve hibrit araç fiyatlarında yukarı yönlü bir hareket kaçınılmaz olur. Şu an bile piyasada temiz elektrikli araç bulmak zorlaştı, fiyatlar da buna paralel olarak yukarı gidiyor" diye konuştu.