Alman otobanlarının hakimiyeti artık onda! Çinli BYD, ABD'li Tesla'yı satışlarda solladı

Almanya elektrikli araç pazarında liderlik el değiştirdi. Çinli BYD, Temmuz 2025 satışlarında Tesla’yı geride bırakarak zirveye çıktı.

Almanya Federal Motorlu Taşımacılık Kurumu (KBA) verilerine göre, Tesla’nın Temmuz ayındaki satışları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 55,1 düşerek bin 110 adete geriledi. Buna karşılık, Çinli elektrikli araç üreticisi BYD, bir önceki yılın aynı ayına göre 5 kat artış kaydederek bin 126 adet satış gerçekleştirdi.

İlk yedi aylık dönemde hala geride

Yılın ilk yedi ayında Tesla’nın Almanya’daki toplam satışları yüzde 57,8 düşüşle 10 bin adette kalırken, BYD’nin satışları 7 bin 449 adede ulaştı.

Almanya genelinde bataryalı elektrikli araç (BEV) kayıtları ise Temmuz’da yüzde 58 artışla 48 bin 614’e çıkarak pazarın büyümesini sürdürdüğünü gösterdi.

Düşüşün nedenleri ve artan rekabet

Sektör uzmanları, BYD’nin başarısını agresif fiyat politikası, geniş model yelpazesi ve Çinli üreticilerin Avrupa pazarına giriş stratejilerinin başarısına bağlıyor.

Tesla’nın ise artan rekabet, CEO Elon Musk’ın siyasi söylemlerine yönelik tepkiler ve Avrupa’daki düzenleyici baskılar nedeniyle zor bir dönemden geçtiği ifade ediliyor.