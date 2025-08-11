Alman otomobil üreticisi iflasını duyurdu! Şirket elinde kalanları açık artırmayla satıyor

Almanya merkezli elektrikli araç girişimi Sono Motors, mali sorunlar nedeniyle iflasını açıkladı. Güneş enerjili ve erişilebilir fiyatlı ulaşım çözümleri geliştirmeyi hedefleyen şirket, varlıklarını açık artırmayla satışa çıkarıyor.

Projeler yarım kaldı

Şirketin en çok ilgi gören modeli Sono Sion, çatısında fotovoltaik paneller barındıran ve şehir içi kullanım için tasarlanan sıfır emisyonlu bir araçtı. Minimalist tasarımı ve kitle fonlamasıyla oluşan destekçi topluluğuna rağmen, üretim süreçlerindeki gecikmeler, artan maliyetler ve rakip firmaların daha donanımlı modelleri daha düşük fiyatla sunması, şirketin çöküşünü hızlandırdı.

Sono Motors, araç üretimini bırakıp güneş enerjisi teknolojisi tedarikçisi olarak faaliyetlerini sürdürmeyi planlıyor. Ancak iflas süreci kapsamında, şirketin elinde kalan yüzlerce parça ve prototip, resmi web sitesinde açık artırmayla satışa sunuldu.

267 ürün açık artırmada

Listede toplam 267 ürün yer alıyor. Elektrik motorları, galvanizli araç gövdeleri, tamponlar, kablo setleri ve entegre fotovoltaik panellere sahip prototip araçlar satışa çıktı. Özel prototiplerin başlangıç fiyatı ise 600 Euro olarak belirlendi.