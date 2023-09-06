Almanya’da elektrikli araçlara geçiş hızlanıyor

Otomobil danışmanlık şirketi Inovev'e göre, 2023 yılında Avrupa'da satılan yeni elektrikli araçların yüzde 8'i Çinli markalar tarafından üretildi; bu oran geçen yıl yüzde 6, 2021'de ise yüzde 4'tü.

Xpeng'in Yönetim Kurulu Başkanı Brian Gu, Münih'te düzenlenen IAA otomobil fuarında yaptığı konuşmada, "Alman otomobil üreticileri için belki de en karanlık an ama aynı zamanda IAA'da değişime yönelik en güçlü kararlılıklarını da hissediyorum" dedi.

Gu, Çinli elektrikli araç girişimlerinin maliyetleri düşürmek ve hayatta kalmak için Alman otomobil üreticilerinin ölçek, marka ve yatırımlarından yararlanmaları gerektiğini belirtti.

Xpeng kısa süre önce anlaşma yaptı

Xpeng kısa süre önce Volkswagen ile Çin'de ortaklaşa iki yeni model üretmek üzere bir anlaşma yaptı. LeapMotor gibi diğerleri de küresel satışları artırmak ve Çin'in son derece rekabetçi ve konsolide olmaya başlayan iç pazarında ayakta kalmalarına yardımcı olmak için ortaklıklar arıyor.

Ancak satışları daha da artırmak için Çin'in üretimine ilişkin klişeler, ithalat maliyetleri ve daha az gelişmiş bir elektrikli araç pazarı gibi engellerin aşılması gerekiyor.

Dün IAA'nın açılış töreninde konuşan Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Çin ile olan rekabetin Alman endüstrisini korkutmak yerine teşvik etmesinin gerektiğini ifade etti.