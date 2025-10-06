Almanya'da otomotiv pazarında büyüme, Tesla'da sert düşüş

Almanya Karayolları Trafik Dairesi'nin (KBA) verilerine göre, Eylül ayında ülkede araç kayıtları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 12,8 artarak 235 bin 528'e yükseldi.

Ancak aynı dönemde Tesla satışları düşüş gösterdi. Markanın Eylül ayında Almanya'da kaydettiği araç sayısı yüzde 9,4 azalarak 3 bin 404 oldu.

Tesla satışlarında gerileme

Ocak-Eylül dönemine bakıldığında ise Tesla satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50,3 gerileyerek 14 bin 845'e indi.

Buna karşın, Almanya'da elektrikli araçlara yönelik genel talep artışını sürdürdü. Eylülde yeni kaydı yapılan elektrikli araç sayısı yüzde 31,9 yükselişle 45 bin 495'e ulaştı.