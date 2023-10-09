Amerikan vergili EQS SUV 2024’ü bekliyor

Geçtiğimiz hafta Mercedes-Benz’in davetiyle Alaçatı’ya gittik. Oldukça keyifli, huzurlu hazırlanmış bir programdı. Otomotivin inanılmaz yoğunluğunda tatlı da bir kaçış oldu.

Mercedes-Benz’in tüm elektrikli model yelpazesini kullanma şansı bulurken bir yandan da Od Urla gibi bence net bir Michelin adayı restoranda güzel de bir deneyim yaşadık. Ardından Otomotiv sektöründe tanıdığım en zevkli yöneticilerden Şükrü Bekdikhan ile biraz sohbet etme imkanı buldum. Bekdikhan markanın hem patronu hem de yürüyen hafızası. Her olaya, her detaya hakim öte yandan da sıkı bir denizci. Dolayısıyla biraz deniz biraz otomobil, biraz kredi konuştuk.

Evet talep sakinleşti dedi Bekdikhan ama tam bir durma, durulmadan söz edemeyiz. Krediler çok düşük neredeyse yüzde 10-15 oranlarında ama insanlar sipariş vermeye devam ediyor. Bu arada marka pazarlama ekibi bize özel bir sürpriz yaparak 2024 ikinci çeyreğinde Türkiye’de satılacak olan Amerika üretimli dolayısıyla talihsiz vergili EQS SUV’u da gösterdi. Mevcut Amerika vergisi yüzünden sedan kardeşine oranla çok daha pahalı satılacak olsa da marka onu getirmekten imtina etmemiş.

Schumacher’in co pilot koltuğuna oturmuş deneyimli ve cesaretli Bekdikhan “Türkiye’de her şey mümkün, yarın vergi de iptal olabilir yeni vergi de gelebilir, biz olumlu bakıyoruz kötümser değiliz, model yelpazemizi geliştirmeye devam edeceğiz dedi”. E Serisi için de ekim sonu kasım başı gibi bir tarih verilirken bu model için üretilen 1.5 litrelik motorun kendileri açısından çok kıymetli olduğuna dikkat de çekti. Bakalım 2024 neler getirecek?