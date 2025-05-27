Anadolu Isuzu’nun iklim ve su hassasiyeti, ödüle layık görüldü

Türkiye’nin ticari araç mar­kası Anadolu Isuzu, Kar­bon Saydamlık Projesi (CDP) Türkiye tarafından hazır­lanan İklim Değişikliği ve Doğa 2024 Türkiye Raporu’nda, “İk­lim Değişikliği” ve “Su Güvenli­ği” alanında Küresel A Listesi’ne girdi.

Dünyanın en prestijli çev­re raporlama platformu CDP’nin, Türkiye’deki şirketlerin 2024 yı­lına yönelik iklim değişikliği ve doğa raporlaması kapsamındaki bulgularını paylaştığı CDP Tür­kiye 15. İklim Değişikliği ve Doğa Konferansı 2024 Yılı Sonuçlar ve Ödül Töreni, yakın zamanda ger­çekleştirildi. Anadolu Isuzu, Tür­kiye’den CDP’nin Küresel Lider­ler Grubu’na giren 28 şirketten bi­ri olurken, otomotiv sektöründe ise lider konumda yer aldı.

Otomotivde iki alanda A notu alan tek firma

Anadolu Isuzu Ticari Operas­yonel Fonksiyonlar Grup Direk­törü Hakan Özenç, CDP’nin 2024 yılı İklim Değişikliği ve Su Gü­venliği sonuçlarında her iki alan­da da A notu alarak küresel lider­ler arasında yer almaktan gurur duyduklarının altını çizdi. Türki­ye genelinde her iki alanda A no­tu almayı başaran 15 yerli firma­dan biri olurken, otomotiv sek­töründe ise bu başarıyı elde eden tek firma olduklarına atıfta bulu­nan Özenç, şöyle devam etti: “Bu tablo, sürdürülebilirlik yolculu­ğumuzda attığımız kararlı adım­ların ve çevresel sorumluluk bi­linciyle yürüttüğümüz stratejik dönüşümün bir sonucudur.

İklim kriziyle mücadele ve düşük kar­bon ekonomisine geçiş sü­recimizde, kapsamlı bir dö­nüşüm stratejisi uyguluyor, küresel sürdürülebilirlik gündemini yakından takip ederek çevresel öncelikleri­mizi bu doğrultuda şekillen­diriyoruz. Sürdü­rülebilirlik per­formansımızı uluslararası standartlara göre ölçmeye, şeffaf şekilde raporlamaya ve her geçen gün daha iyi­sini hedefle­meye devam edeceğiz. Bu başarı, sadece Ana­dolu Isuzu’nun değil, aynı zaman­da tüm çalışanlarımızın, iş ortak­larımızın ve çevreye duyarlı tüm paydaşlarımızın ortak emeğidir.”

CDP Türkiye 15. İklim Deği­şikliği ve Doğa Konferansı, “De­ğişen Raporlama Ekosistemin­de CDP'nin Rolü: İklim ve Doğa Raporlamasında Birlikte Çalışa­bilirliği Güçlendirmek /İntero­parabilite" temasıyla dü­zenlendi. Türkiye ope­rasyonlarını Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu çatı­sı altında, Garanti BB­VA ana sponsorluğun­da yürüten CDP, 2024 yılında soru setini Uluslarara­sı Sürdürüle­bilirlik Stan­dartları Ku­rulu (ISSB) S2 İklim Standartları ile uyumlu ha­le getirdi. Ayrı­ca, Avrupa Sürdürülebilirlik Ra­porlama Standartları (ESRS) ile CDP soru setleri arasında geniş kapsamda uyum sağlandı.

Elektrik tüketiminde temiz enerjiye yöneldi

2024 yılında yaklaşık 25 bin şir­ket çevresel verilerini CDP aracı­lığıyla raporlarken, Anadolu Isu­zu sürdürülebilirlik konusunda­ki öncü yaklaşımıyla A listesine girmeyi başardı. Anadolu Isuzu tarafından CDP İklim Değişikli­ği Programı kapsamında ilk kez 2022 yılında hazırlanarak payla­şılan rapor, şirketin düşük karbon ekonomisi odaklı çalışmalarının yanı sıra sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yönelik çevresel sürdürülebilirlik stratejileri ile bu alandaki taahhütleri doğrultu­sunda hayata geçirdiği uygulama­ları aktarıyor.

Anadolu Isuzu bünyesinde çev­re performansını artırmaya yö­nelik birçok proje uygulanıyor. Enerji verimliliğini artırmak ve operasyonel süreçlerdeki karbon emisyonlarını azaltmak amacıyla Anadolu Isuzu fabrikasında yük­sek verimliliğe sahip uygulama­lar hayata geçirildi.

Sulu radyant ısıtma sistemi, elektrikli ısıtıcı­lar, ısı perdeleri ve ekonomizer sistemleri gibi yenilikçi çözüm­lerle doğal gaz tüketimi önemli ölçüde azaltılarak sera gazı emis­yonlarının önüne geçildi. Yenile­nebilir enerji yatırımlarını sür­dürülebilirlik stratejisinin mer­kezine yerleştiren Anadolu Isuzu, güneş enerjisi santralleri saye­sinde elektrik tüketiminin yüz­de 70’ine yakın bir oranını temiz enerji kaynaklarından sağlıyor.

"Sürdürülebilir su yönetimi önceliklerimiz arasında"

Öte yandan, suyun verimli kullanımı ve sürdürülebilir su yönetimi de Anadolu Isuzu’nun öncelikleri arasında yer alıyor. 2024 yılında devreye alınan Online Su İzleme Sistemi sayesinde, tesis genelindeki su tüketimi anlık olarak takip edilerek iyileştirme projeleri yürütülüyor. Ayrıca, yeni tesis binalarında yağmur suları toplanarak yeniden kullanılıyor, yeraltı su kaynaklarına olan bağımlılık azaltılıyor.

Atık su yönetiminde ise yeni nesil arıtma tesisini 2024 sonunda devreye alan Anadolu Isuzu, süreçleri dijitalleştirdi ve çevresel performansını daha da güçlendirdi. Bu yatırımla hem yasal gerekliliklerin ötesinde bir arıtım kalitesi sağlanıyor hem de gelecekteki çevresel standartlara uyum için sağlam bir alt yapı oluşturuluyor. Anadolu Isuzu, küresel sıcaklık artışını sanayi öncesi seviyelere kıyasla 1,5°C ile sınırlamayı hedefleyen Science Based Targets initiative (SBTi) çerçevesinde, 1,5°C uyumlu emisyon azaltım hedeflerini belirlemek için çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.