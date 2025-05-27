Anadolu Isuzu’nun iklim ve su hassasiyeti, ödüle layık görüldü
Anadolu Isuzu, dünyanın en prestijli çevre raporlama platformu olan CDP ’nin İklim Değişikliği ve Doğa 2024 Raporu’nun Türkiye sonuçlarına göre, “İklim Değişikliği” ve “Su Güvenliği” alanlarında lider şirketler arasında yer aldı. Dünyanın en prestijli çevre raporlama platformu CDP'nin her iki alanında da “A” puanı alan firma, “Küresel A Listesine” girerek ödüle layık görüldü.
Türkiye’nin ticari araç markası Anadolu Isuzu, Karbon Saydamlık Projesi (CDP) Türkiye tarafından hazırlanan İklim Değişikliği ve Doğa 2024 Türkiye Raporu’nda, “İklim Değişikliği” ve “Su Güvenliği” alanında Küresel A Listesi’ne girdi.
Dünyanın en prestijli çevre raporlama platformu CDP’nin, Türkiye’deki şirketlerin 2024 yılına yönelik iklim değişikliği ve doğa raporlaması kapsamındaki bulgularını paylaştığı CDP Türkiye 15. İklim Değişikliği ve Doğa Konferansı 2024 Yılı Sonuçlar ve Ödül Töreni, yakın zamanda gerçekleştirildi. Anadolu Isuzu, Türkiye’den CDP’nin Küresel Liderler Grubu’na giren 28 şirketten biri olurken, otomotiv sektöründe ise lider konumda yer aldı.
Otomotivde iki alanda A notu alan tek firma
Anadolu Isuzu Ticari Operasyonel Fonksiyonlar Grup Direktörü Hakan Özenç, CDP’nin 2024 yılı İklim Değişikliği ve Su Güvenliği sonuçlarında her iki alanda da A notu alarak küresel liderler arasında yer almaktan gurur duyduklarının altını çizdi. Türkiye genelinde her iki alanda A notu almayı başaran 15 yerli firmadan biri olurken, otomotiv sektöründe ise bu başarıyı elde eden tek firma olduklarına atıfta bulunan Özenç, şöyle devam etti: “Bu tablo, sürdürülebilirlik yolculuğumuzda attığımız kararlı adımların ve çevresel sorumluluk bilinciyle yürüttüğümüz stratejik dönüşümün bir sonucudur.
İklim kriziyle mücadele ve düşük karbon ekonomisine geçiş sürecimizde, kapsamlı bir dönüşüm stratejisi uyguluyor, küresel sürdürülebilirlik gündemini yakından takip ederek çevresel önceliklerimizi bu doğrultuda şekillendiriyoruz. Sürdürülebilirlik performansımızı uluslararası standartlara göre ölçmeye, şeffaf şekilde raporlamaya ve her geçen gün daha iyisini hedeflemeye devam edeceğiz. Bu başarı, sadece Anadolu Isuzu’nun değil, aynı zamanda tüm çalışanlarımızın, iş ortaklarımızın ve çevreye duyarlı tüm paydaşlarımızın ortak emeğidir.”
CDP Türkiye 15. İklim Değişikliği ve Doğa Konferansı, “Değişen Raporlama Ekosisteminde CDP'nin Rolü: İklim ve Doğa Raporlamasında Birlikte Çalışabilirliği Güçlendirmek /İnteroparabilite" temasıyla düzenlendi. Türkiye operasyonlarını Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu çatısı altında, Garanti BBVA ana sponsorluğunda yürüten CDP, 2024 yılında soru setini Uluslararası Sürdürülebilirlik Standartları Kurulu (ISSB) S2 İklim Standartları ile uyumlu hale getirdi. Ayrıca, Avrupa Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (ESRS) ile CDP soru setleri arasında geniş kapsamda uyum sağlandı.
Elektrik tüketiminde temiz enerjiye yöneldi
2024 yılında yaklaşık 25 bin şirket çevresel verilerini CDP aracılığıyla raporlarken, Anadolu Isuzu sürdürülebilirlik konusundaki öncü yaklaşımıyla A listesine girmeyi başardı. Anadolu Isuzu tarafından CDP İklim Değişikliği Programı kapsamında ilk kez 2022 yılında hazırlanarak paylaşılan rapor, şirketin düşük karbon ekonomisi odaklı çalışmalarının yanı sıra sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yönelik çevresel sürdürülebilirlik stratejileri ile bu alandaki taahhütleri doğrultusunda hayata geçirdiği uygulamaları aktarıyor.
Anadolu Isuzu bünyesinde çevre performansını artırmaya yönelik birçok proje uygulanıyor. Enerji verimliliğini artırmak ve operasyonel süreçlerdeki karbon emisyonlarını azaltmak amacıyla Anadolu Isuzu fabrikasında yüksek verimliliğe sahip uygulamalar hayata geçirildi.
Sulu radyant ısıtma sistemi, elektrikli ısıtıcılar, ısı perdeleri ve ekonomizer sistemleri gibi yenilikçi çözümlerle doğal gaz tüketimi önemli ölçüde azaltılarak sera gazı emisyonlarının önüne geçildi. Yenilenebilir enerji yatırımlarını sürdürülebilirlik stratejisinin merkezine yerleştiren Anadolu Isuzu, güneş enerjisi santralleri sayesinde elektrik tüketiminin yüzde 70’ine yakın bir oranını temiz enerji kaynaklarından sağlıyor.
"Sürdürülebilir su yönetimi önceliklerimiz arasında"
Öte yandan, suyun verimli kullanımı ve sürdürülebilir su yönetimi de Anadolu Isuzu’nun öncelikleri arasında yer alıyor. 2024 yılında devreye alınan Online Su İzleme Sistemi sayesinde, tesis genelindeki su tüketimi anlık olarak takip edilerek iyileştirme projeleri yürütülüyor. Ayrıca, yeni tesis binalarında yağmur suları toplanarak yeniden kullanılıyor, yeraltı su kaynaklarına olan bağımlılık azaltılıyor.
Atık su yönetiminde ise yeni nesil arıtma tesisini 2024 sonunda devreye alan Anadolu Isuzu, süreçleri dijitalleştirdi ve çevresel performansını daha da güçlendirdi. Bu yatırımla hem yasal gerekliliklerin ötesinde bir arıtım kalitesi sağlanıyor hem de gelecekteki çevresel standartlara uyum için sağlam bir alt yapı oluşturuluyor. Anadolu Isuzu, küresel sıcaklık artışını sanayi öncesi seviyelere kıyasla 1,5°C ile sınırlamayı hedefleyen Science Based Targets initiative (SBTi) çerçevesinde, 1,5°C uyumlu emisyon azaltım hedeflerini belirlemek için çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.