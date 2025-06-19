"Ani ÖTV değişimi olursa piyasada dengeler değişir"

Artan fiyatlar ve güncellenmeyen matrah oranlarıyla birlikte zaten fiilen hükmü kalmayan oranların fiziken de kaldırıl­ması sunuldu. Böylece yeni oranların başlangıcı yüzde 80 seviyesinden olacak. Konu hakkında değerlendirmeler­de bulunan Otomotiv Distri­bütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) Başkanı Ali Haydar Bozkurt, “Yetkinin genişle­tilerek Cumhurbaşkanına verilmesini içeriyor.

Bu yet­ki, tüm vergi sisteminin ye­niden tasarlanmasına olanak tanıyarak modern bir sistem oluşturma fırsatı sunuyor. Ancak yasa tasarısına baktı­ğımızda, hala matrah siste­mine dayalı bir düzenleme yapılmasının planlandığını görüyoruz. Enflasyonist bir ortamdan geçtiğimiz için de­ğişen fiyatlar nedeniyle tüke­ticiler ve bayiler her ay başka bir modele yönelmek zorun­da kalıyor.

Araç vergilerinin fiyata bağlı olması piyasada spekülasyonlara ve haksız zenginleşmelere neden ola­biliyor. Matrahlar üzerinde bugün yapılan bir güncelle­me, kısa sürede geçerliliğini yitirebiliyor. Bu nedenle bu sistem, ancak geçici bir çö­züm olabilir. Dolayısıyla her zaman daha kalıcı ve uzun va­deli bir vergi sisteminden ya­na olduğumuzu belirtiyoruz” dedi.

Yeni bir vergi sistemi öneriyoruz

Daha önce de bunu gün­deme getirdiklerini söyle­yen Ali Haydar Bozkurt, “Önerdiğimiz ve sun­duğumuz gibi oto­mobile ulaşma­yı kolaylaştıran, vergi yükünü azaltan yep­yeni bir vergi sisteminin oluşturulması­nı öneriyoruz.

Devletin top­lam gelirlerinin azalmadığı, araçlar üzerindeki vergi yü­künün daha adil dağıtıldığı ve modern araç kullanımı­nı teşvik eden bir vergi siste­mini savunuyoruz. Mevcut yüksek vergilendirme yapısı, tüketicilerin otomobil sahi­bi olmasını zorlaştırırken, iç pazarın büyümesini de engel­liyor. Kanun teklifindeki bir diğer önemli konu ise, ticari araçların 4x4 modellerinde­ki çok yüksek vergi artışı.

Bu ÖTV değişikliğinin aniden gelmesi, piyasada dengele­ri değiştirecek ve ciddi zarar verecek sonuçlar doğurabilir. Eğer vergi oranı bir anda yüz­de 4’ten yüzde 50’ye çıkarsa, bu durum sektör için ciddi za­rarlara yol açacaktır. Üstelik bu tip araçlara ihtiyaç duyan madencilik ve inşaat gibi sek­törler bu değişiklikten bü­yük zarar görecektir” di­ye konuştu.