"Ani ÖTV değişimi olursa piyasada dengeler değişir"
TBMM’ye sunulan yeni tasarıda özel tüketim vergisi (ÖTV) teklifi soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Tasarıyla birlikte artık içten yanmalı araçlarda yüzde 45’ten başlayan ve yüzde 80’e kadar giden aralığın kaldırılması gündemde.
Artan fiyatlar ve güncellenmeyen matrah oranlarıyla birlikte zaten fiilen hükmü kalmayan oranların fiziken de kaldırılması sunuldu. Böylece yeni oranların başlangıcı yüzde 80 seviyesinden olacak. Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) Başkanı Ali Haydar Bozkurt, “Yetkinin genişletilerek Cumhurbaşkanına verilmesini içeriyor.
Bu yetki, tüm vergi sisteminin yeniden tasarlanmasına olanak tanıyarak modern bir sistem oluşturma fırsatı sunuyor. Ancak yasa tasarısına baktığımızda, hala matrah sistemine dayalı bir düzenleme yapılmasının planlandığını görüyoruz. Enflasyonist bir ortamdan geçtiğimiz için değişen fiyatlar nedeniyle tüketiciler ve bayiler her ay başka bir modele yönelmek zorunda kalıyor.
Araç vergilerinin fiyata bağlı olması piyasada spekülasyonlara ve haksız zenginleşmelere neden olabiliyor. Matrahlar üzerinde bugün yapılan bir güncelleme, kısa sürede geçerliliğini yitirebiliyor. Bu nedenle bu sistem, ancak geçici bir çözüm olabilir. Dolayısıyla her zaman daha kalıcı ve uzun vadeli bir vergi sisteminden yana olduğumuzu belirtiyoruz” dedi.
Yeni bir vergi sistemi öneriyoruz
Daha önce de bunu gündeme getirdiklerini söyleyen Ali Haydar Bozkurt, “Önerdiğimiz ve sunduğumuz gibi otomobile ulaşmayı kolaylaştıran, vergi yükünü azaltan yepyeni bir vergi sisteminin oluşturulmasını öneriyoruz.
Devletin toplam gelirlerinin azalmadığı, araçlar üzerindeki vergi yükünün daha adil dağıtıldığı ve modern araç kullanımını teşvik eden bir vergi sistemini savunuyoruz. Mevcut yüksek vergilendirme yapısı, tüketicilerin otomobil sahibi olmasını zorlaştırırken, iç pazarın büyümesini de engelliyor. Kanun teklifindeki bir diğer önemli konu ise, ticari araçların 4x4 modellerindeki çok yüksek vergi artışı.
Bu ÖTV değişikliğinin aniden gelmesi, piyasada dengeleri değiştirecek ve ciddi zarar verecek sonuçlar doğurabilir. Eğer vergi oranı bir anda yüzde 4’ten yüzde 50’ye çıkarsa, bu durum sektör için ciddi zararlara yol açacaktır. Üstelik bu tip araçlara ihtiyaç duyan madencilik ve inşaat gibi sektörler bu değişiklikten büyük zarar görecektir” diye konuştu.