arabam.com haziran raporu: Reel fiyatlar gerilemeye devam ediyor

Türkiye’nin otomobil ilan platformlarından arabam.com, haziran ayına ilişkin ikinci el pazar verilerini yayımladı.

Verilere göre, haziran ayında ortalama ilan fiyatı 807 bin 159 TL olurken, bu rakam mayısta 805 bin 729 TL düzeyindeydi. Nominal bazda fiyatlar yüzde 0,18 artış gösterse de, enflasyondan arındırılmış reel fiyatlar yüzde 1,17 oranında geriledi.

arabam.com CEO’su Önder Oğuzhan, “Haziran ayındaki durağan seyir, bayram öncesi başlayan yavaşlamanın devamı niteliğinde. Bu süreçte düşük kilometreli, genç yaşta ve otomatik vitesli araç ilanlarında artış gözlemledik. Bu durum, bazı kullanıcıların elektrikli araçlara geçiş yapma ya da sıfır araç satın alma niyetinde olduklarını gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Benzinli ve otomatik vitesli araçlara ilgi artıyor

arabam.com’un haziran verilerine göre, benzinli araçların ilan oranı yılın en güçlü artışını göstererek yüzde 41,7’ye ulaştı. Buna karşılık dizel araçların oranı yüzde 40,5’e, LPG’li araçların oranı ise yüzde 15,7’ye geriledi. Elektrikli araç ilan oranı küçük bir artışla yüzde 0,7 olurken, hibrit araç oranı yüzde 1,4 olarak kaydedildi.

Model yılına göre incelendiğinde, 5 yaşa kadar olan araçların ilan oranı mayısa göre yüzde 2,3 puan artarak yüzde 29,3’e çıktı. 6–9 yaş grubundaki araçlar yüzde 15,7, 10–15 yaş arası yüzde 26,1, 16–20 yaş arası yüzde 12,4, 20 yaş ve üzeri araçlar ise yüzde 16,5’lik pay aldı.

Vites tipine göre değerlendirmede, otomatik vitesli araçların ilan oranı yüzde 38’e yükselerek dikkat çekti. Düz vitesli araçlar yüzde 55’e, yarı otomatik vitesliler ise yüzde 7 seviyesinde sabit kaldı.

Kilometre dağılımında ise, 10.001–50.000 km aralığındaki araçların ilan oranı yüzde 13’e yükselirken, 300 bin km üzerindeki araçların oranı yüzde 12’ye geriledi.