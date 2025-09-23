Araç fiyatları tüm segmentlerde yükseldi! Piyasada talep arttı, arz düştü

sahibinden.com ve Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) iş birliğiyle hazırlanan "sahibindex Otomobil Piyasası Görünümü" raporu yayımlandı.

Rapora göre, ortalama satılık otomobil fiyatı geçen yılın ağustos ayına kıyasla yüzde 18,2 artarak 1 milyon 22 bin TL'ye çıktı. Ancak otomobillerin reel fiyatı aynı dönemde yüzde 11,1 geriledi. Tüm araç sınıflarında fiyatlar yükselirken, en yüksek artış yüzde 20,2 ile C segmentinde, en düşük artış ise yüzde 16,7 ile E segmentinde görüldü.

Ortalama otomobil fiyatı giderek artıyor

Model yıllarına bakıldığında, 2004-2008 arası araçların fiyatı yüzde 2,5, 2009-2013 arası yüzde 10,5, 2014-2018 arası ise yüzde 15,8 arttı. Ortalama otomobil fiyatı 2004-2008 grubunda 457 bin 848 TL, 2009-2013 yaş grubunda 740 bin 78 TL, 2014-2018 model yılında ise 1 milyon 164 bin TL oldu.

Yeni modellerde en yüksek fiyat artışı yüzde 18,5 ile 2019 yılında, en düşük artış ise yüzde 7,7 ile 2022'de kaydedildi. İkinci el piyasadaki en yeni model olan 2024 otomobillerin fiyatı ise bir önceki aya kıyasla yüzde 3,3 artarak 2 milyon 57 bin TL oldu.

Yakıt türlerine göre ortalama fiyatlar da yükseldi. Benzinli otomobillerin ortalaması 1 milyon 273 bin TL, benzin & LPG'lilerde 538 bin 302 TL, dizelde 1 milyon 15 bin TL, hibritte 2 milyon 354 bin TL, elektriklide ise 3 milyon 642 bin TL olarak hesaplandı.

Ortalama ilan süresi 3,2 gün kısaldı

Raporda ayrıca talep göstergeleri de yer aldı. Otomobil talep endeksi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,4, bir önceki aya göre ise yüzde 0,7 yükseldi. Satılan araç sayısının ilan sayısına oranı ise bir önceki aya göre 0,7 puan düşerek yüzde 24,9'a geriledi. Ortalama ilan süresi ise 3,2 gün kısalarak 19,8 güne indi.