Araç muayenede yeni dönem: İstasyonlar "Turka" markasına dönüşüyor

2024 verilerine göre 12,5 mil­yon olan muayene sayısı tekrar­ları ile 15 milyona yükselirken, dünyada en yüksek araç mua­yenesi yapılan ülkeler arasında Türkiye de yer alıyor. Türkiye'de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlı­ğı’nın koordinasyonuyla yürü­tülen araç muayene işlemlerinin daha etkin ve sağlıklı bir şekil­de yapılabilmesi için 21 Mayıs'ta sonuçlandırılan ihaleyi kazanan MOI Ortak Girişim Grubu, Tür­kiye genelinde yaygın bayilik sis­temini oluşturuyor. MOI Ortak Girişim Grubu, Türkiye'den Met- Gün Grubun yanı sıra ABD'de araç muayene ve emisyon testle­ri yapan Opus Group ile Itversia Gestion SL ve VTV Norte SA şir­ketlerinden oluşuyor.

İhtiyaca göre istasyon sayısı artacak

Turka İcra Kurulu Üyesi Ser­han Salman, Cumhuriyet tarihi­nin en büyük ihalelerinden birini kazanarak yola çıktıklarını belirt­ti. 2024'te trafikte kayıtlı 31 mil­yondan fazla araç olduğu bilgisi­ni veren Salman, "Son yıllarda da her yıl 1 milyondan fazla araç sa­tışı gerçekleşiyor. Bu hızla artma­ya devam ettiğinde trafiğe çıkacak araçların muayenesi de daha çok önem kazanacak” dedi. Salman, 5 yılda bir yapacakları değerlendir­melerle ihtiyaç duyulan istasyon sayısını belirleyerek sayıyı artıra­caklarını, bu nedenle de kendile­riyle iş birliği içinde olacak giri­şimciler için bayilik sistemini ha­yata geçirdiklerini kaydetti.

Bayilik başvurularını Turka in­ternet sitesi üzerinden almaya başladıklarını belirten Salman, "Yeni nesil araç muayene" vizyo­nuyla 15 Ağustos 2027'den itiba­ren sistemi devralarak araç mua­yene sisteminin hızlı, verimli ve insan odaklı devam etmesi için hazırlıklar yaptıklarını vurgula­dı. Salman, buna göre güvenilir iş ortaklarıyla çalışmayı hedef­lediklerini ve ilk dönem operas­yonlarına yetecek düzeyde fi­nansal yeterliliğe ve referans mektubu olan başvurulara de­ğerlendirmede öncelik verecek­lerinin altını çizdi.

Türkiye'de 2007'den beri oluş­turulan araç muayene kültürü­nü daha ileriye taşıyarak otomas­yon ağırlıklı bir yapı kuracaklarını aktaran Salman, "Bakanlığın izni doğrultusunda ve yasal düzenle­melere uyumlu şekilde yapacağı­mız yeniliklerde önceliğimiz araç sahiplerinin memnuniyeti ola­cak” ifadelerini kullandı.

Afet durumunda sahra hastanesi hizmeti verecek

Salman, 2047'ye kadar Türkiye'deki araçların ve bu araçların ihtiyaç duyacağı muayenelerin sayısını öngören çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, “Böylece ihtiyaç duyulan istasyon modellerini belirleyebiliyoruz. Sadece istasyon da kurmuyoruz. Bu istasyonların hepsi bir afet durumunda sahra hastanesine dönüşecek şekilde tasarlanıyor. Ayrıca yenilenebilir enerji ağırlıklı sürdürülebilir bir sistem kuruyoruz. 4 bin 500 kişiye iş imkânı sağlayıp özellikle kadın istihdamına yönelik çalışmalar yapacağız” dedi.