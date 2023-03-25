Araç muayenesini yaptırmayanlar dikkat! 30 Eylül'e kadar sürecek kampanya başladı

Hazine ve Maliye Bakanlığınca hazırlanan "7440 Sayılı Kanunun 10'uncu Maddesinin Yedinci Fıkrasına (Araç Muayenelerine) Dair Tebliğ (Seri No: 1)" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Karayolları Trafik Kanunu uyarınca araç muayenesini süresinde yaptırmamış olanların, 30 Eylül 2023'e kadar araç muayenelerini yaptırmaları durumunda, muayene süresi geçirilen her ay ve kesri için hesaplanması gereken yüzde 5 fazla yerine Kanun'un yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları, Kanun'un yayımlandığı tarihten (yayımlandığı ay dahil) araç muayenelerinin yapıldığı tarihe kadar her ay ve kesri için aylık yüzde 0,75 oranı esas alınarak hesaplanacak.

Söz konusu tutarın muayene ücreti ile ödenmesi halinde yüzde 5 fazlalar alınmayacak.

Araç Muayenesi Nedir?

Araç muayenesi, trafiğe çıkan motorlu ve motorsuz araçların teknik yeterliliklerinin muayene edilerek trafik ve yolcu güvenliğine uygun olup olmamasının tespit edilmesidir.

Araç Muayenesi Zorunlu Mu?

Araçların muayenesi 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 34. maddesi gereğince zorunludur.

Araç Muayenesi Nerede Yapılır?

TÜVTÜRK, araç muayenesinde yetkili ve görevli tek kuruluştur.

Neden Periyodik Araç Muayenesi Yaptırmalıyız?

Aracınızın muayenesinin düzenli olarak yapılması ve eksiksiz olması, sadece sizin ve ailenizin değil, diğer kişi ve canlıların da hayatı ve güvenliği için önem taşır.

Sağlıklı olarak muayene edilen araç, aynı zamanda bütçeniz için de artı kazanç sağlar.

Araçların düzenli olarak muayene edilmesiyle; araç kusurlarından kaynaklanan trafik kazaları azalır, trafikte can güvenliği artar, aracınızın ömrü uzar ve ikinci el değeri yükselir.

Kontrol ve test cihazları eşliğinde araçların gerçek durumu tespit edilmekte ve ağır kusurlu veya emniyetsiz durumda olan araçlara onay verilmeyip bir aylık süre içinde gerekli tamiratın yaptırılması sağlanmaktadır.

Periyodik Araç Muayenesi ile ilgili Yönetmelikler

Araç muayenesi yapılırken aşağıdaki yönetmelik ve uygulamalara göre hareket edilmektedir.

- Araç Muayene İstasyonları Yönetmeliği (T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı)

- 2918 Sayılı Trafik Kanunu (Emniyet Genel Müdürlüğü)

- Karayolları Trafik Yönetmeliği (Emniyet Genel Müdürlüğü)

- Tip Onay Yönetmelikleri (Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı)

- AİTM Hakkında Yönetmelik (Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı)