Araç satın almak isteyenlerin yüzde 55’i elektrikli veya hibrit planlıyor

Ernst&Young (EY) açıklamasına göre, artan yakıt maliyetleri ve çevresel endişeler nedeniyle uygun bütçeleri ile öne çıkan elektrikli araçlara ilgi artıyor. Otomobil satın almayı planlayanların yarısından fazlası, tercihini elektrikli araçlardan yana kullanıyor. 2020'de başlatılan ve her yıl küresel otomotiv trendleri hakkında içgörü sağlayan EY Mobilite Tüketici Endeksi'nin en güncel versiyonu, araç satın almak isteyenlerin yüzde 55'inin gelecek 2 yıl içinde tamamen elektrikli veya hibrit bir araç almayı planladığını ortaya koyuyor.

Yüksey yakıt maliyetleri yüzde 38 ile ilk sırada

Elektrikli araç (EV) almayı planlayanların motivasyon kaynağı ilk kez çevresel endişeler yerine yüksek yakıt maliyetleri oldu. EY araştırmasında, elektrikli araç tercihinde öne çıkan etkenlerde yüzde 38 ile ilk sırayı yüksek yakıt maliyetleri alıyor.

Araştırmaya katılanların yüzde 28'i ise tercihlerinde ana etkenin çevresel endişeler olduğunu belirtiyor. Daha uygun fiyatlı elektrikli araç modelleri piyasaya sunuldukça satın alma maliyetleriyle ilgili endişeler azalırken araştırmaya yanıt verenlerin yüzde 31'i için en büyük endişe elektrikli araçlara yönelik şarj istasyonlarının yeterli olmaması.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EY Türkiye Mobilite Sektör Lideri ve Şirket Ortağı Serdar Altay, artan yakıt fiyatlarının, elektrikli araç satın alma konusunda ilk kez en önemli motivasyon olarak kaydedildiğini belirterek, "Bu yıl özellikle İsveç, Japonya ve ABD gibi birçok ülkede en büyük artış görüldü.

Yaşam koşullarının zorlaşması, tüketicilere bir elektrikli araç satın almanın kendileri için en iyi seçenek olduğunu göstermeye başlıyor ve potansiyel otomobil tüketicilerinin yarısından fazlası bir elektrikli araç satın almayı düşünüyor" ifadesini kullandı.

Şarj altyapısı önemli bir engel

Raporun aynı zamanda son yıllarda hükümet teşviklerinin de elektrikli araçların benimsenmesinde büyük bir rol oynadığını ortaya koyduğunu aktaran Altay, "Yakıt fiyatları kademeli olarak düşüp daha uygun fiyatlı seviyelere geri döndükçe, EV üreticileri için asıl zorluk, tüketicilerin elektrikli araçlara olan talebinin devam edip etmeyeceği ve yakıt fiyatlarının düşmesi durumunda ne gibi önlemler alınması gerekeceğidir.

Aynı şekilde, talep ve güven yüksekken otomobil üreticileri ivmeyi korumak adına tüketicilerin endişelerini gidermeye başlamalıdır. Şarj altyapısı aşılması gereken çok önemli bir engel olmaya devam ediyor" dedi.

Altay, geçen yıl Türkiye'de 2021 yılına göre, yüzde 188'lik artışla toplam 8 bin 210 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleştiğine dikkat çekti. 2021'de toplam 2 bin 849 adet satıldığını belirten Altay “Şarj altyapısındaki gelişmelere ve kapasitedeki artışlara rağmen, Türkiye'de tüketicinin motivasyonunun halen şarj sorunu nedeniyle baskılandığını söylemek mümkün" diye konuştu.