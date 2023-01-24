Artan yakıt fiyatları kabusunuz olmasın! Bu yöntemlerle akaryakıt tüketimini azaltabilirsiniz

Araç sürücülerini düşündüren konuların başında, hiç şüphesiz, yakıt fiyatları geliyor. Artan kur nedeniyle sürekli dalgalı bir seyir izleyen yakıt fiyatları, sürücüleri birtakım önlemler almaya itiyor. Her ne kadar aracınızın yaşı, modeli ve kullanım amacı yakıt tüketimini doğrudan etkilese de alacağınız bazı basit önlemlerle bütçenizi koruyabilirsiniz. İşte, yakıt tüketimini azaltmanın püf noktaları...

Aracınızı Çalışır Durumda Bırakmayın

Aracı rölantide çalıştırmak çoğu zaman farkında olmadan yapılan hatalardan biri. Aracınızı çalıştırdıktan sonra hareket ettirmiyorsanız akaryakıtı boşuna tüketmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla aracınız birkaç dakikadan daha uzun süre çalışmadan duracaksa aracınızı güvenli bir yere çekip motoru kapatabilirsiniz.

Yüksek Hız Yapmayın

Aracınızı hızlı şekilde sürmek, sizin ve başkalarının sağlığını tehlikeye attığı gibi bütçenize de zarar verir. Özellikle 100 km üstüne çıktığınızda aracınız daha çok yakıt tüketir. Dolayısıyla hız limitlerine dikkat ederek yakıt tüketimini azaltabilirsiniz.

Trafiğin Yoğun Olduğu Saatlerde Yolda Olmaktan Kaçının

Büyükşehirlerde yaşıyorsanız özellikle iş çıkışlarında trafiğe yakalanmanız olası. Bu durum sinir bozucu olduğu ve vakit kaybına yol açtığı kadar yakıt tüketimini de artırır çünkü trafikte aracınızın sürekli dur kalk yapması, yakıtınızı daha hızlı tüketir. Özellikle aracınızda rejeneratif frenleme yoksa gereksiz yakıt tüketimiyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu durumla karşılaşmamak için mümkünse trafiğin yoğun olmadığı saatlerde yola çıkabilir ya da alternatif güzergâhları belirleyebilirsiniz.

Aracınıza Gereksiz Yükler Koymayın

Her nereye seyahat edecek olursanız olun, aracınızdaki yükü optimal düzeyde tutmaya çalışın. Aracınızın bagajına yükleyeceğiniz ve gereksiz ağırlık yapan eşyalar sürtünme kuvvetini artırır. Böyle durumlarda aracınız daha fazla yakıt harcar.

Lastik Basıncını Kontrol Edin

İdeal seviyedeki lastik basıncı aracınızın sürtünmesini azaltırken yakıt ve enerji tasarrufu sağlar. Düşük lastik basıncında ise durum tam tersi. Eğer lastik basıncının düşük olduğundan şüpheleniyorsanız size en yakın benzin istasyonunda lastikler soğuduktan sonra basınç ölçümü yapabilir, gerektiğinde lastik basıncını artırabilirsiniz.

Mevsime Uygun Lastik Kullanın

Araç lastiklerini mevsimine uygun kullanmak da yakıt tüketimi açısından önemlidir. Örneğin, kış lastikleri daha yumuşak materyallerden üretildiği için yazın kullanıldığında yere daha çok yapışarak sürtünmeyi artırır ve gereksiz yakıt tüketimine neden olur.