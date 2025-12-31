Audi 27 bin aracını geri çağırdı! Güvenlik açığı tespit edildi

ABD Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yayımlanan bildiride, ABD’deki Audi marka araçlar, emniyet kemerinde tespit edilen güvenlik açığı nedeniyle geri çağırıldı. Karara göre 27 bin 768 araç geri çağırıldı.

Çocuk emniyet kemerinde mekanizma arızası çıktı

Açıklamaya göre, Volkswagen Group of America, Inc. tarafından üretilen bazı 2025 model Audi araçlarda, emniyet kemeri kullanılarak çocuk koltuğu takıldığında otomatik kilitleme mekanizmasının devreye girmeyebileceği tespit edildi. Olası bir kazada çocuk koltuğunun yeterince sabitlenmemesine yol açabileceği ifade edildi.

Hangi modeller geri çağırılacak?

Geri çağırılan modeller arasında; SQ6 E-Tron, SQ6 Sportback E-Tron, Q6 E-Tron, Q6 Sportback E-Tron, A5, A6, A6 Sportback E-Tron, S5 ve S6 Sportback E-Tron bulunuyor. Belirtilen araçların, ABD Federal Motorlu Taşıt Güvenlik Standartları’nın (FMVSS) 208 ve 209 numaralı düzenlemelerine uygun olmadığı ifade edildi.

Ücretsiz şekilde onarılacak

Sorunun giderilmesi kapsamında bayiler, sağ ve sol arka emniyet kemeri tertibatlarını ücretsiz olarak inceleyecek ve gerekli görülmesi halinde değiştirecek.