Automechanika İstanbul başlıyor

Otomobil tutkunlarının sevdiği etkinliklerin başında fuarlar geliyor. Otomobil fuarları hem markaları hem de sürücüleri bir araya getiriyor ve böylece aralarında duygusal bir bağ da kurulmuş oluyor. Kimi sürücüler hayallerindeki araçları daha yakından görmüş oluyor, kimileri de gelişen otomobil teknolojilerinin nabzını tutuyor.

Satış sonrası otomotiv endüstrisi noktasında dünyanın en önemli ticaret fuarı markası olan Automechanika'nın Türkiye'deki tek etkinliği olan Automechanika Istanbul, 8-11 Haziran 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde yapılacak fuara yoğun bir katılımın olması bekleniyor.

141 ülkeden 48.354 kişi ziyaret etmişti

Automechanika Istanbul’da üç kıtadan pek çok otomotiv üretim ve onarım profesyoneli bir araya geliyor. Haziran 2022’de düzenlenen fuarı Türkiye’den 34.552 ve 13.802 uluslararası profesyonel ile birlikte 141 ülkeden toplam 48.354 kişi ziyaret etmişti. Konferans, seminer ve workshop etkinlikleriyle zenginleşecek fuarda otomotiv endüstrisinin geldiği noktayla birlikte geleceğin de fotoğrafı çekilmiş olacak. Böylece otomobil tutkunları ileriki yıllarda yollarda ne tür araçlarla ve çözümlerle karşılaşacağını da görmüş olacak.



Automechanika Istanbul; markaların müşteri ilişkilerini geliştirmek, yeni bağlantılar kurmak ve dolayısıyla pazardaki konumunu güçlendirmek için çok büyük bir fırsat. Fuarda elektronik aksesuarlar, arıza tespit, onarım, filo, atölye yönetimi, araç yıkama, araç bakım, alternatif sürüş sistemleri, yakıt sistemleri, lastik, jant, kaporta, boya, mobilite servisleri kategorilerinde pek çok firma yer alıyor.



Türk otomotiv sektörünün dinamo firmalarından Arıcıoğlu Otomotiv de Arceo markasıyla Automechanika Istanbul’da gövde gösterisi yapacak. Son yıllarda hem Türkiye’de hem de Avrupa’da otomobil tutkunlarının heyecanla takip ettiği jant modellerini üreten Arceo, fuarda yeni modellerini sahneleyecek. Özellikle Medium serisinin ilk üyesi M-1 ve Exclusive serisinin yeni yıldızı Roma için jant meraklıları sabırsızlanıyor.