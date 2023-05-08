Avenger ödülü kaptı
Son dönemin konuşulan modellerinden Jeep Avenger, İngiliz Autocar tarafından düzenlenen ödül töreninde kapsamında "En İyi Küçük Otomobil" seçildi.
Son dönemin konuşulan modellerinden Jeep Avenger, İngiliz Autocar tarafından düzenlenen ödül töreninde kapsamında "En İyi Küçük Otomobil" seçildi. Daha önce 2023 Avrupa’da Yılın Otomobili (Car of The Year) de dahil olmak üzere genişleyen uluslararası ödüller koleksiyonununa bir yenisini daha ekledi. Jeep®’in ilk elektrikli modeli olan Avenger, uluslararası ödüller koleksiyonuna bir yenisini daha ekledi. Birleşik Krallık'ta satışa sunulan en iyi yeni otomobilleri ödüllendiren ve Autocar Dergisi tarafından her yıl düzenlenen “Autocar Ödülleri” kapsamında 2023 Yılının "En İyi Küçük Otomobili" seçilen Avenger, sınıfındaki rakiplerine karşı önemli üstünlüklere sahip olduğunu bir kez daha kanıtladı.
Kompakt boyutları ve teknolojik özellikleriyle Jeep’in tamamen elektrikli araçlar ürün gamına öncülük eden Avenger, deneyimli otomotiv gazetecilerinden tam puan aldı.156 HP güç, 260 Nm tork üreten Avenger’da 54 kWh kapasiteli yüksek enerji yoğunluklu bir batarya bulunurken WLTP normlarında 400 km de menzil sunuyor. Modelin eylül ayında Türkiye’de olması bekleniyor.