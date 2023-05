Avenger ödülü kaptı

Takip Et

Son dönemin konuşulan modellerinden Jeep Aven­ger, İngiliz Autocar tarafından düzenlenen ödül töreninde kap­samında "En İyi Küçük Otomo­bil" seçildi. Daha önce 2023 Av­rupa’da Yılın Otomobili (Car of The Year) de dahil olmak üzere genişleyen uluslararası ödüller koleksiyonununa bir yenisini daha ekledi. Jeep®’in ilk elekt­rikli modeli olan Avenger, ulus­lararası ödüller koleksiyonuna bir yenisini daha ekledi. Birle­şik Krallık'ta satışa sunulan en iyi yeni otomobilleri ödüllendi­ren ve Autocar Dergisi tarafın­dan her yıl düzenlenen “Autocar Ödülleri” kapsamında 2023 Yı­lının "En İyi Küçük Otomobili" seçilen Avenger, sınıfındaki ra­kiplerine karşı önemli üstünlük­lere sahip olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Kompakt boyutları ve tekno­lojik özellikleriyle Jeep’in ta­mamen elektrikli araçlar ürün gamına öncülük eden Avenger, deneyimli otomotiv gazeteci­lerinden tam puan aldı.156 HP güç, 260 Nm tork üreten Aven­ger’da 54 kWh kapasiteli yüksek enerji yoğunluklu bir batarya bulunurken WLTP normlarında 400 km de menzil sunuyor. Mo­delin eylül ayında Türkiye’de ol­ması bekleniyor.