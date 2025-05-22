Avrupa'da bir ilk! BYD, elektrikli araç satışlarında Tesla'yı geride bıraktı

Elektrikli araç pazarında dengeler değişiyor. JATO Dynamics'in yayımladığı son verilere göre Çinli otomobil üreticisi BYD, Avrupa'da ilk kez Tesla'nın önüne geçerek en çok satan elektrikli araç (BEV) markası oldu.

Nisan ayında BYD, Avrupa genelinde 7.231 tam elektrikli araç satışı gerçekleştirirken, Tesla aynı dönemde 7.165 adet satışla ikinci sıraya geriledi. Aradaki fark küçük olsa da sektör açısından dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

"Rekabet ortamının ne kadar hızlı değiştiğinin işareti"

JATO Dynamics'in küresel analiz uzmanı Felipe Munoz, söz konusu değişimi "Hacimdeki fark küçük olsa da, bu Avrupa EV manzarası için bir dönüm noktasına işaret ediyor. Tesla yıllardır Avrupa'daki BEV kayıtlarını domine ediyordu ve BYD'nin yükselişi rekabet ortamının ne kadar hızlı değiştiğinin bir işareti" şeklinde değerlendirdi.