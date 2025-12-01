Avrupa'da Tesla satışları düştü: Norveç'te üçe katlandı

Tesla'nın Avrupa'daki satışları kasım ayında birçok ülkede belirgin şekilde geriledi. Resmî verilere göre şirketin araç kayıtları, geçen yılın aynı dönemine kıyasla büyük düşüşler gösterdi.

Fransa'da yeni Tesla kayıtları yüzde 58 azalarak 1.593'e, İsveç'te yüzde 59 düşüşle 1.466'ya ve Danimarka'da yüzde 49 gerileyerek 534'e indi. Avrupa genelindeki bu zayıf tabloya karşın Norveç dikkat çekti; ülkede Tesla kayıtları yaklaşık üç kat artarak 6.215'e ulaştı ve yılın bitimine bir ay kala yeni bir yıllık satış rekoru kırıldı.

Musk'ın siyasi söylemleri

Şirketin Avrupa performansındaki yavaşlama, CEO Elon Musk'ın geçen yıl sonlarında aşırı sağcı politik figürlere yönelik övgülerinin bölgede protestolara neden olmasının ardından başlamıştı. Kasım ayında Güney Fransa'daki bir Tesla bayisinde çıkan ve büyük hasara yol açan yangın sonrası da soruşturmacılar cezai inceleme başlattı.

Musk son dönemde siyasi söylemlerini geri çekmiş olsa da Tesla'nın Avrupa'daki satış ivmesinin henüz toparlanmadığı görülüyor.