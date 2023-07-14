Bakan Kacır: Elektrikli araç üretimine yönelik ciddi talep var

Kacır gazetecilerle dün gerçekleştirdiği sohbet toplantısında, "Türkiye'ye yönelik özellikle elektrikli otomobil üretimine yönelik muazzam bir ilgi var. Tabi Türkiye'nin Avrupa Birliği, gümrük birliği uygulamasının içerisinde olması pek çok global marka için halen çok büyük bir avantaj" dedi.

Elektrikli araç üretiminde Avrupa'dan Uzak Doğu'ya ilgi gördüklerini söyleyen Kacır, "Çin'den birden fazla marka Türkiye'ye ilgi gösteriyor. Birden fazlasıyla görüşüyoruz, umarım görüştüklerimizin hepsiyle neticeye varırız. Ben az birinin yıl sonuna kadar yeni yatırım ilan edeceğini öngörüyorum" dedi.

Kacır, Türkiye'de otomotiv sektöründe faaliyet gösteren neredeyse tüm firmaların da yeni yatırım istekleri olduğunu belirterek "Neredeyse hepsiyle yeni yatırım çalışıyoruz" dedi.

TOGG ivme getirecek

Elektrikli araç satışının son üç yıldır her yıl iki katına çıktığını belirten Kacır, "Yani bu yıl tabii TOGG'la birlikte bu yükseliş daha radikal olacak. TOGG yıl sonuna kadar 20,000 aracı ön satış kapsamında piyasaya sürmüş olacak. Muhtemelen 20,000 de diğer markaların toplam satışı olacak diye öngörüyoruz. Dolayısıyla bu yıl elektrikli araç satışları 40,000'e yaklaşacak, geçen yıl rakam 10,000'in altındaydı... TOGG dört beş yıl içinde bir kısmı ihracat olmak üzere yıllık 175,000 üretime ulaşacak" dedi.

Türkiye'de elektrikli araç satışları son yıllardaki keskin artışa rağmen bu yılın ilk yarısında toplam pazarın ancak %2.3'üne ulaşabildi.

Kacır; Batarya, 5G, rüzgar ve güneş enerjisi, yüksek hızlı tren, uçan akıllı mobilite, akıllı tıbbi cihazlar, biyoteknolojik alanlar, endüstriyel robotlar, yeni nesil uygu, teknolojik gıda ve fintech alanlarındaki ARGE ve yatırımların odaklanılması istenen alanlar olarak sıraladı.

Uluslararası yatırımlarda ise çip, veri merkezi, petrokimya ve elektrikli araç ekosistemine odaklanılacak. Kacır, Katar ile 60 milyon dolar yatırımla 65 nanometre çiplerin Türkiye'de üretilmeye yakında başlanacağını da söyledi.