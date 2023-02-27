Bankalar hacizli araçları çok ucuz fiyata satıyor! Neredeyse hiçbir ekstra şart yok…

İhale yöntemiyle satılan icralık araçlar bankalar tarafından halka duyuruluyor. Birçok kişi, bu yöntemin avantajları nedeniyle icralık araç almanın yollarını arıyor. Peki, bankadan ihale yöntemiyle hacizli araba nasıl alınır? Bunun için hangi şartları yerine getirmek gerekiyor?

Bankalar İcralık Araba Satar Mı?

Bankalar tıpkı icralık ev satışı yaptığı gibi icralık araba da satıyor. Bankaların icralık araba satmasının arkasında araç satın almak için çekilmiş kredilerin ödenememesi durumunda borcun tahsil edilmesi var. Aracın teminat gösterildiği krediler ödenemediğinde bankalar araca el koyar ve aracı satarak borcu tahsil eder. Bankaların sattığı arabalar 0 veya 2. el olabilir. Bankaların satışa sunduğu icralık arabalar herkes tarafından satın alınabilir.

Bankadan İcralık Araba Nasıl Alınır?

Bankalar, el koydukları taşıtları ihale yoluyla satışa sunmak için öncelikle ilan verir. Bu ihale ilanları bankaların internet sitesi üzerinden veya aracı satış sitelerinden bulmak mümkün. Başvuru yapan herkes online veya yüz yüze yapılan ihalelere katılabilir.

Bankalar, ihale sisteminde ipotekli araçlar için teklif toplar ve en uygun teklif üzerinden araç satışını gerçekleştirir. e-İhale sistemiyle yapılan satışlarda ihale, bankanın uygun bulduğu süre boyunca açık kalır ve teklifler toplanır. İhalenin kapanmasına 30 dakika kala yeni bir teklif gelirse ihale 30 dakika daha uzatılır. Bazı bankalar yüz yüze ihale yapabilir. Yüz yüze olan ihalelerde belirlenen ihale noktasına giderek teklif verilir ve satış burada gerçekleştirilir.

Bankadan Hacizli Araba İhalesine Nasıl Başvurulur?

Banka ihalesine katılmak için öncelikle başvuru yapmak gerekir. İcralık araba ihalesini yürüten bankanın herhangi bir şubesinden başvuru yapmak mümkün. Başvuru sırasında aracın piyasa değerinin %5'i kadar teminat bedeli ödenir. Bu bedel ihaleden sonra geri alınabilir. Eğer araç satın alınmışsa teminat bedeli geri alınmaz.

Bankadan İcralık Araba Almanın Avantajları

Bankadan hacizli araba almanın en büyük avantajı bu aracın gerçek değerinin altında satılmasıdır. Bankalar, ipotekli olarak bulundurdukları araçları 2 yıl içinde elden çıkarmak ister. Eğer bir araç 2 yıldan fazla süreyle bankada ipotekli olarak bulunursa aracın banka sermayesine kaydedilmesi gerekir. Bu işlemi gerçekleştirmek istemeyen bankalar, araçları hızlıca satmak için değerinin %50 altında bile satışa sunulabilir. Bankadan icralık araba almanın bir diğer avantajı da KDV bedelinin ödenmemesidir.