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Bilgisu: Hedef, 80 yerli tedarikçiden 600 farklı ürünün sevkiyatı

Mercedes-Benz Türk’ün Konsolidasyon Merkezi, yerli tedarikçileri küresel pazarlarla buluşturuyor. Satış Sonrası Hizmetler Direktörü Tolga Bilgisu, 80 yerli tedarikçiden temin edilen 600 üretim parçasının yılda 400 konteynerla Brezilya ve ABD’deki Daimler Truck tesislerine gönderilmesini hedeflediklerini açıkladı.

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Bilgisu: Hedef, 80 yerli tedarikçiden 600 farklı ürünün sevkiyatı

Aysel YÜCEL

Mercedes-Benz Türk, sa­tış sonrası hizmetler ve tedarik zinciri operasyon­larında dijitalleşme, müşteri memnuniyeti ve küresel en­tegrasyonu odağına aldı. Mer­cedes-Benz Türk Satış Son­rası Hizmetler Direktörü Tol­ga Bilgisu, şirketin hem servis ağını güçlendirdiğini hem de Daimler Truck’ın küresel lo­jistik organizasyonundaki stratejik rolünü büyüttüğü­nü söyledi.

Bilgisu, satış son­rası hizmetlerde en önemli önceliklerinin onarım hızı­nı artırmak, hizmet kalitesini yükseltmek ve müşteri mem­nuniyetinde sektör standart­larını belirleyen yaklaşımı sürdürmek olduğunu belirt­ti. Dijital çözümler sayesinde operasyonel verimliliği artı­rırken müşterilere daha hızlı ve öngörülebilir hizmet sun­duklarını ifade eden Bilgisu, telematik entegrasyonlarıy­la servislerin artık olası arı­zaları önceden tespit ederek proaktif hizmet verebildiğini kaydetti.

Mercedes-Benz Türk’ün 2024 yılında devreye aldığı Konsolidasyon Merkezi’nin Daimler Truck’ın küresel ağın­daki altıncı merkez olduğunu aktaran Bilgisu, yatırımın Tür­kiye’deki yerli tedarikçileri doğrudan küresel üretim ağına bağladığını söyledi.

Daha ön­ce Almanya üzerinden ilerle­yen üretim parçalarının artık Türkiye’den doğrudan Brezil­ya ve ABD’deki üretim tesisle­rine gönderildiğini ifade eden Bilgisu, bunun hem tedarik zinciri verimliliğini artırdığını hem de yerli tedarikçilere ye­ni ihracat fırsatları sunduğu­nu kaydetti. Merkezin hedefi­nin yaklaşık 80 tedarikçiden temin edilen 600 farklı üretim parçasıyla yılda 400 kontey­ner sevkiyat gerçekleştirmek olduğunu açıklayan Bilgisu, bu yapının yalnızca bir depo değil, çok tedarikçili ve uluslararası bağlantılı stratejik bir tedarik zinciri modeli olduğunu vur­guladı.

Alternatif rotalarla riskleri azaltıyor

Küresel lojistikte yaşanan jeopolitik gelişmelerin tran­sit süreleri, navlun maliyet­leri ve kapasite planlamasını doğrudan etkilediğine işaret eden Bilgisu, bu nedenle te­darik zincirini maliyet kadar dayanıklılık ve süreklilik oda­ğında yönettiklerini söyledi. Bilgisu, alternatif lojistik ro­taları, stok planlaması ve ge­rektiğinde havayolu taşıma­cılığı gibi farklı çözümlerle operasyonel esnekliği koru­duklarını dile getirdi.

34 bin 500 metrekarelik lojistik merkezi

Mercedes-Benz Türk’ün Yedek Parça Dağıtım Merke­zi’nin 34 bin 500 metrekare kapalı alanda faaliyet göster­diğini belirten Bilgisu, merke­zin Türkiye otomotiv sektö­rünün en büyük yedek parça lojistik merkezlerinden biri olduğunu söyledi. Merkezde 263 yerli tedarikçiden temin edilen yaklaşık 15 bin kam­yon ve otobüs yedek parçası­

 yönetildiğini, ürünlerin hem Türkiye’deki bayi ve ser­vis ağına hem de Daimler Tru­ck ve Daimler Buses tesisleri­ne gönderildiğini aktaran Bil­gisu, yedek parça ihracatının toplam dağıtım operasyonları içinde yaklaşık yüzde 20 paya sahip olduğunu da sözlerine ekledi. Bilgisu, lojistikte sür­dürülebilirliği de dijitalleş­meyle birlikte ele aldıklarını bildirerek, süreç optimizas­yonu sayesinde hem operas­yonel verimliliğin hem de çev­resel performansın artırıldı­ğını kaydetti. Bilgisu, stok yönetimi ve lojistik planlama­sının SAP tabanlı sistemlerle yürütüldüğünü, Omniplus On ve Fleetboard gibi dijital çö­zümlerle de müşterilerin ope­rasyonlarının desteklendiği­ni anlattı.

Servis ağına 4 milyar TL yatırım

Mercedes-Benz Türk’ün Türkiye genelinde 28 ilde 44 kamyon ve 28 otobüs yetkili servis noktasıyla hizmet verdiğini belirten Tolga Bilgisu, son iki yılda bayi ve yetkili servis ağının yeniden yapılandırılması için 4 milyar TL’yi aşkın yatırım yaptıklarını açıkladı.

Bilgisu, doğru parçanın doğru zamanda doğru noktaya ulaştırılması için talep tahminleri, stok optimizasyonu ve merkezi planlama kullandıklarını ifade ederek, acil ihtiyaçlar için 7/24 “ambulans parça” hizmeti sunduklarını da ifade etti.

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL
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