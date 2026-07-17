Bilgisu: Hedef, 80 yerli tedarikçiden 600 farklı ürünün sevkiyatı

Aysel YÜCEL

Mercedes-Benz Türk, sa­tış sonrası hizmetler ve tedarik zinciri operasyon­larında dijitalleşme, müşteri memnuniyeti ve küresel en­tegrasyonu odağına aldı. Mer­cedes-Benz Türk Satış Son­rası Hizmetler Direktörü Tol­ga Bilgisu, şirketin hem servis ağını güçlendirdiğini hem de Daimler Truck’ın küresel lo­jistik organizasyonundaki stratejik rolünü büyüttüğü­nü söyledi.

Bilgisu, satış son­rası hizmetlerde en önemli önceliklerinin onarım hızı­nı artırmak, hizmet kalitesini yükseltmek ve müşteri mem­nuniyetinde sektör standart­larını belirleyen yaklaşımı sürdürmek olduğunu belirt­ti. Dijital çözümler sayesinde operasyonel verimliliği artı­rırken müşterilere daha hızlı ve öngörülebilir hizmet sun­duklarını ifade eden Bilgisu, telematik entegrasyonlarıy­la servislerin artık olası arı­zaları önceden tespit ederek proaktif hizmet verebildiğini kaydetti.

Mercedes-Benz Türk’ün 2024 yılında devreye aldığı Konsolidasyon Merkezi’nin Daimler Truck’ın küresel ağın­daki altıncı merkez olduğunu aktaran Bilgisu, yatırımın Tür­kiye’deki yerli tedarikçileri doğrudan küresel üretim ağına bağladığını söyledi.

Daha ön­ce Almanya üzerinden ilerle­yen üretim parçalarının artık Türkiye’den doğrudan Brezil­ya ve ABD’deki üretim tesisle­rine gönderildiğini ifade eden Bilgisu, bunun hem tedarik zinciri verimliliğini artırdığını hem de yerli tedarikçilere ye­ni ihracat fırsatları sunduğu­nu kaydetti. Merkezin hedefi­nin yaklaşık 80 tedarikçiden temin edilen 600 farklı üretim parçasıyla yılda 400 kontey­ner sevkiyat gerçekleştirmek olduğunu açıklayan Bilgisu, bu yapının yalnızca bir depo değil, çok tedarikçili ve uluslararası bağlantılı stratejik bir tedarik zinciri modeli olduğunu vur­guladı.

Alternatif rotalarla riskleri azaltıyor

Küresel lojistikte yaşanan jeopolitik gelişmelerin tran­sit süreleri, navlun maliyet­leri ve kapasite planlamasını doğrudan etkilediğine işaret eden Bilgisu, bu nedenle te­darik zincirini maliyet kadar dayanıklılık ve süreklilik oda­ğında yönettiklerini söyledi. Bilgisu, alternatif lojistik ro­taları, stok planlaması ve ge­rektiğinde havayolu taşıma­cılığı gibi farklı çözümlerle operasyonel esnekliği koru­duklarını dile getirdi.

34 bin 500 metrekarelik lojistik merkezi

Mercedes-Benz Türk’ün Yedek Parça Dağıtım Merke­zi’nin 34 bin 500 metrekare kapalı alanda faaliyet göster­diğini belirten Bilgisu, merke­zin Türkiye otomotiv sektö­rünün en büyük yedek parça lojistik merkezlerinden biri olduğunu söyledi. Merkezde 263 yerli tedarikçiden temin edilen yaklaşık 15 bin kam­yon ve otobüs yedek parçası­

yönetildiğini, ürünlerin hem Türkiye’deki bayi ve ser­vis ağına hem de Daimler Tru­ck ve Daimler Buses tesisleri­ne gönderildiğini aktaran Bil­gisu, yedek parça ihracatının toplam dağıtım operasyonları içinde yaklaşık yüzde 20 paya sahip olduğunu da sözlerine ekledi. Bilgisu, lojistikte sür­dürülebilirliği de dijitalleş­meyle birlikte ele aldıklarını bildirerek, süreç optimizas­yonu sayesinde hem operas­yonel verimliliğin hem de çev­resel performansın artırıldı­ğını kaydetti. Bilgisu, stok yönetimi ve lojistik planlama­sının SAP tabanlı sistemlerle yürütüldüğünü, Omniplus On ve Fleetboard gibi dijital çö­zümlerle de müşterilerin ope­rasyonlarının desteklendiği­ni anlattı.

Servis ağına 4 milyar TL yatırım

Mercedes-Benz Türk’ün Türkiye genelinde 28 ilde 44 kamyon ve 28 otobüs yetkili servis noktasıyla hizmet verdiğini belirten Tolga Bilgisu, son iki yılda bayi ve yetkili servis ağının yeniden yapılandırılması için 4 milyar TL’yi aşkın yatırım yaptıklarını açıkladı.

Bilgisu, doğru parçanın doğru zamanda doğru noktaya ulaştırılması için talep tahminleri, stok optimizasyonu ve merkezi planlama kullandıklarını ifade ederek, acil ihtiyaçlar için 7/24 “ambulans parça” hizmeti sunduklarını da ifade etti.