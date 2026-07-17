Bilgisu: Hedef, 80 yerli tedarikçiden 600 farklı ürünün sevkiyatı
Mercedes-Benz Türk’ün Konsolidasyon Merkezi, yerli tedarikçileri küresel pazarlarla buluşturuyor. Satış Sonrası Hizmetler Direktörü Tolga Bilgisu, 80 yerli tedarikçiden temin edilen 600 üretim parçasının yılda 400 konteynerla Brezilya ve ABD’deki Daimler Truck tesislerine gönderilmesini hedeflediklerini açıkladı.
Aysel YÜCEL
Mercedes-Benz Türk, satış sonrası hizmetler ve tedarik zinciri operasyonlarında dijitalleşme, müşteri memnuniyeti ve küresel entegrasyonu odağına aldı. Mercedes-Benz Türk Satış Sonrası Hizmetler Direktörü Tolga Bilgisu, şirketin hem servis ağını güçlendirdiğini hem de Daimler Truck’ın küresel lojistik organizasyonundaki stratejik rolünü büyüttüğünü söyledi.
Bilgisu, satış sonrası hizmetlerde en önemli önceliklerinin onarım hızını artırmak, hizmet kalitesini yükseltmek ve müşteri memnuniyetinde sektör standartlarını belirleyen yaklaşımı sürdürmek olduğunu belirtti. Dijital çözümler sayesinde operasyonel verimliliği artırırken müşterilere daha hızlı ve öngörülebilir hizmet sunduklarını ifade eden Bilgisu, telematik entegrasyonlarıyla servislerin artık olası arızaları önceden tespit ederek proaktif hizmet verebildiğini kaydetti.
Mercedes-Benz Türk’ün 2024 yılında devreye aldığı Konsolidasyon Merkezi’nin Daimler Truck’ın küresel ağındaki altıncı merkez olduğunu aktaran Bilgisu, yatırımın Türkiye’deki yerli tedarikçileri doğrudan küresel üretim ağına bağladığını söyledi.
Daha önce Almanya üzerinden ilerleyen üretim parçalarının artık Türkiye’den doğrudan Brezilya ve ABD’deki üretim tesislerine gönderildiğini ifade eden Bilgisu, bunun hem tedarik zinciri verimliliğini artırdığını hem de yerli tedarikçilere yeni ihracat fırsatları sunduğunu kaydetti. Merkezin hedefinin yaklaşık 80 tedarikçiden temin edilen 600 farklı üretim parçasıyla yılda 400 konteyner sevkiyat gerçekleştirmek olduğunu açıklayan Bilgisu, bu yapının yalnızca bir depo değil, çok tedarikçili ve uluslararası bağlantılı stratejik bir tedarik zinciri modeli olduğunu vurguladı.
Alternatif rotalarla riskleri azaltıyor
Küresel lojistikte yaşanan jeopolitik gelişmelerin transit süreleri, navlun maliyetleri ve kapasite planlamasını doğrudan etkilediğine işaret eden Bilgisu, bu nedenle tedarik zincirini maliyet kadar dayanıklılık ve süreklilik odağında yönettiklerini söyledi. Bilgisu, alternatif lojistik rotaları, stok planlaması ve gerektiğinde havayolu taşımacılığı gibi farklı çözümlerle operasyonel esnekliği koruduklarını dile getirdi.
34 bin 500 metrekarelik lojistik merkezi
Mercedes-Benz Türk’ün Yedek Parça Dağıtım Merkezi’nin 34 bin 500 metrekare kapalı alanda faaliyet gösterdiğini belirten Bilgisu, merkezin Türkiye otomotiv sektörünün en büyük yedek parça lojistik merkezlerinden biri olduğunu söyledi. Merkezde 263 yerli tedarikçiden temin edilen yaklaşık 15 bin kamyon ve otobüs yedek parçası
yönetildiğini, ürünlerin hem Türkiye’deki bayi ve servis ağına hem de Daimler Truck ve Daimler Buses tesislerine gönderildiğini aktaran Bilgisu, yedek parça ihracatının toplam dağıtım operasyonları içinde yaklaşık yüzde 20 paya sahip olduğunu da sözlerine ekledi. Bilgisu, lojistikte sürdürülebilirliği de dijitalleşmeyle birlikte ele aldıklarını bildirerek, süreç optimizasyonu sayesinde hem operasyonel verimliliğin hem de çevresel performansın artırıldığını kaydetti. Bilgisu, stok yönetimi ve lojistik planlamasının SAP tabanlı sistemlerle yürütüldüğünü, Omniplus On ve Fleetboard gibi dijital çözümlerle de müşterilerin operasyonlarının desteklendiğini anlattı.
Servis ağına 4 milyar TL yatırım
Mercedes-Benz Türk’ün Türkiye genelinde 28 ilde 44 kamyon ve 28 otobüs yetkili servis noktasıyla hizmet verdiğini belirten Tolga Bilgisu, son iki yılda bayi ve yetkili servis ağının yeniden yapılandırılması için 4 milyar TL’yi aşkın yatırım yaptıklarını açıkladı.
Bilgisu, doğru parçanın doğru zamanda doğru noktaya ulaştırılması için talep tahminleri, stok optimizasyonu ve merkezi planlama kullandıklarını ifade ederek, acil ihtiyaçlar için 7/24 “ambulans parça” hizmeti sunduklarını da ifade etti.