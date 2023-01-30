Bir gecede ÖTV kaldırılabilir mi sorusuna ODMD başkanından yanıt!

ODMD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Bozkurt, "Mobilite artık bir lüks değil bir ihtiyaç. 2023’de de 800 binler civarında bulunurluk olur ve pazar o civarda gerçekleşir diye tahmin ediyoruz” dedi.

ODMD (Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Bozkurt Bloomberg HT’de yayınlanan Otomotiv Zirvesi’nin konuğu oldu.

Yüzde 6’lık artışı iyi bir performans

2022 performansına dair değerlendirmesinde Bozkurt “2022’yi konuşurken 2021 ile kıyaslıyoruz ve doğal olarak oradaki yüzde 6’lık artışı iyi bir performans olarak ifade ediyoruz.

Öte yandan Türkiye’nin genel dinamiklerine baktığımızda, aslında potansiyel olarak Türkiye’nin mevcut koşullarda 1 milyon bandının altına düşmemesi gerekiyor. Biz son 10 yıldır ortalamada 800 bin adetler bandında gidip geldik. Birkaç yıldır ise bu adedi de yakalayamadık. Bu açıdan baktığımızda çok da mükemmel bir performans demek ne kadar doğru olur tartışılır” ifadelerini kullandı.

783 binlik toplam pazara eriştik

Öte yandan 1-2 yıldır pazarı belirleyen unsurun bulunabilirlik olduğuna dikkat çeken Bozkurt “Geldiğimiz noktada da açıkçası ne kadar araç bulduysak onu satabildik ve 783 binlik toplam pazara eriştik. Hem kurumsal hem de perakende müşteri tarafında ertelenen bir talep var. Her yıl birkaç yüz binlik ötelenen talep sürekli birikiyor” dedi.

1 milyon 200 bin gibi tarihi rekorları zorlayacak

2023 pazarına baktığımızda aslında iyimser olmamızı gerektiren ötelenmiş ve birikmiş bir talep olduğunu belirten Bozkurt “Tüm markalar diledikleri adette araç bulabilirlerse 1 milyon 100 bin- 1 milyon 200 bin gibi tarihi rekorları zorlayacak adette talep görüyoruz. Satış kaygısı olmayan bir pazar ortamındayız.

Öte yandan arz tarafı çok önemli. Mobilite artık bir lüks değil bir ihtiyaç. Kişi başına düşen araç sayısında hala Avrupa ortalamasının çok gerisindeyiz. 2023’de görünen o ki buna benzer bir senaryoda geçecek.

O otomobilin banttan çıkma şansı yok

Çip krizi tam olarak çözülmüş değil; geçen ay Çin’de Kovid 19'dan 60 bin kişi öldü; bazı yedek parçaları üreten yan sanayi firmaları maalesef ki çalışamaz hale geldi. Bir küçük vidayı sağlayamadığınızda o otomobilin banttan çıkma şansı yok. Biz 2023’de de 800 binler civarında bulunurluk olur ve pazar o civarda gerçekleşir diye tahmin ediyoruz” şeklinde konuştu.

Bir gecede ÖTV neden kaldırılamaz?

Bozkurt “Sektör olarak ÖTV yükünün ağır olduğunu düşünüyoruz. Yaptığımız çalışmaya göre bir gecede ÖTV’nin ortadan kalkma şansı pek yok. Birincisi devlet bundan çok büyük bir gelir elde ediyor ve bundan bir anda vazgeçemiyor.

İkincisi bunu yaptığınızda çok ciddi bir ithalat patlamasıyla karşılaşırsınız. Zaten cari açık en büyük sorunumuz. Ekonomi de çok ciddi şekilde sarsılır.

ÖTV’nin 10 yılda kaldırılması konusunda çalıştık

Üçüncüsü ise kurumsal firmaların elindeki envanter çok büyük oranda bir anda değer kaybedeceği için firmaların finansal zorluğa girme durumu da var.

Biz bir simülasyonla kademeli olarak ÖTV’nin 10 yılda kaldırılması konusunda çalıştık. Böyle olduğu zaman yönetilebilir ve sağlıklı bir geçiş olur” diye konuştu.