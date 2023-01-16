BMW CES’te renklendi

BMW Grubu da yeni neslin temsilcisi BMW İ Vision Dee ile fuardaydı. Dijital duygusal deneyim anlamına gelen Vision Dee, marka açısından da bir kilometre taşı. İstenildiğinde camlar karartılıp dış dünyayla ilişki kesilebiliyor, gelişmiş Head up Display, sanal gerçeklik ile birleşiyor.

BMW yaklaşık 20 yıldır bu sistemi geliştirmeye devam ediyor. Konseptin dikkat çekici özelliklerinden biri de 32 farklı gövde rengini yansıtabilmesi. Saniyeler içinde otomobilin rengi değişebiliyor. Yani gelecek dönemde polislerin de işi zor.