BMW ve MINI yetkili servisi Otomol’ün Antalya tesisi hizmete açıldı

BMW Grup tarafından geliştirilen Retail Next konsepti çerçevesinde hayata

geçirilmiş Otomol Antalya tesisi, Borusan Otomotiv Yetkili Servisi olarak BMW ve MINI müşterilerine hizmet sunmaya başladı.

Otomol, modern teknolojik altyapı kullanımı ve hızlı çözümler prensibiyle yüzde 100 müşteri memnuniyetini hedefliyor.

Müşterilere açılışa özel avantajlar

4500 metrekare kapalı alan ve 1200 metrekare açık alan üzerine kurulu tesiste, 26 mekanik, 10 kaporta ve 9 boya iş alanı mevcut olup, BMW ve MINI marka otomobillerin tüm bakım ve onarım ihtiyaçlarının en doğru ve hızlı şekilde karşılanması hedefleniyor.

İleri düzey diagnostik cihazlar ve alanında uzman teknik ekibi sayesinde, tüm bakım ve onarım işlemlerinin BMW Grup standartlarına uygun bir

şekilde gerçekleştirecek. Üstelik müşterilerine açılışa özel, periyodik bakımlarda geçerli ücretsiz vale, motor yağı ve işçilik tutarlarında yüzde 35 oranında fiyat avantajı sunuyor.

"Mükemmel hizmet sunma taahhüdümüzün en somut örneği"

Otomol Yönetim Kurulu Başkanı Osman Baykan, Otomol Antalya ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Antalya’daki yeni tesisimiz, İstanbul Merter, Maslak, Ataşehir, Ankara - Çayyolu, İzmir - Alsancak ve Bodrum’dan sonra Otomol bünyesinde açılan 7. Borusan Otomotiv BMW Yetkili Servisi olarak dijital dönüşüme uyum sağlayan Retail Next konseptiyle hayata geçirildi.

Bu yatırım, müşterilerimize hızlı çözümler ve mükemmel hizmet sunma taahhüdümüzün en somut örneğidir."