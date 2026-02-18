BMW’de yangın riski alarmı: Milyonlarca aracı ilgilendiren geri çağırma için düğmeye basıldı

Avrupa Birliği’nin tehlikeli ürünler için hızlı uyarı sistemi Safety Gate, BMW’ye ait çeşitli binek araç modellerinde yangın riski bulunduğunu duyurdu.

Fransa tarafından bildirilen uyarıya göre, 28 Mayıs 2020-4 Ekim 2024 tarihleri arasında üretilen bazı BMW araçlarında teknik bir arıza nedeniyle yangın çıkma ihtimali bulunuyor. Üretici firma, söz konusu araçlar için resmi geri çağırma sürecini başlattı.

Hangi BMW modelleri risk altında?

Safety Gate sisteminde yayımlanan SR/00551/26 numaralı uyarıya göre geri çağırma şu BMW modellerini kapsıyor:

- BMW 2 Serisi

- BMW 3 Serisi

- BMW 4 Serisi

- BMW 5 Serisi

- BMW 6 Serisi

- BMW X3

- BMW X4

- BMW X5

Bu araçlar Almanya’da üretildi ve Avrupa Birliği tip onay numaraları e12007/46191810 ile e12007/46191813 arasında yer alan modelleri kapsıyor.

"Marş motoru bileşenindeki kritik arıza"

Yetkililerin açıklamasına göre sorun, RSW22 marş motorunda kullanılan RWT tipi (su geçirmezlik için güçlendirilmiş) manyetik röle bileşeninden kaynaklanıyor.

Bu bileşende zamanla oluşan aşınma, röle içinde tortu birikmesine neden olabiliyor. Bu tortular; elektrik direncini artırabiliyor, kontak noktalarında aşırı ısınmaya yol açabiliyor, kısa devre riskini artırabiliyor.

Bu durum, araçta beklenmedik ateşleme, aşırı ısınma ve hatta yangın riskine neden olabiliyor.

AB mevzuatına uyumsuz bulundu

Yapılan teknik incelemeler sonucunda söz konusu araçların, Avrupa Birliği’nin motorlu araçların onayı ve piyasa gözetimine ilişkin düzenlemelerine tam uyum sağlamadığı belirlendi.

Bu nedenle Safety Gate sistemi, söz konusu araçları resmi olarak riskli ürün kategorisine aldı.

BMW resmi geri çağırma başlattı

BMW, tespit edilen risk nedeniyle etkilenen araçlar için geri çağırma kararı aldı. Üretici firma, araç sahiplerinin güvenliği için gerekli teknik kontrollerin ve düzeltici işlemlerin yapılacağını açıkladı.

Araç sahipleri ne yapmalı?

Eğer aracınız şu kriterlere uyuyorsa risk grubunda olabilir:

- BMW 2, 3, 4, 5, 6 Serisi veya X3, X4, X5 modeli

- Üretim tarihi: 28 Mayıs 2020-4 Ekim 2024 arası

Araç sahiplerinin BMW yetkili servisleri ile iletişime geçerek araçlarının geri çağırma kapsamında olup olmadığını kontrol ettirmesi gerekiyor.