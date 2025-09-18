Borusan Otomotiv’den 40 bin bağlantılı otomobil: Yeni nesil mobilite dönemi

BMW ConnectedDrive ve MINI Connected hizmetleriyle donatılan araçlar, salt ulaşım aracı olmanın ötesine geçerek akıllı bir asistana dönüşüyor. Türkiye’de ek abonelik gerektirmeden ücretsiz sunulan hizmetler, otomobil ile sürücü arasında kesintisiz bağlantı sağlıyor.

Kişiselleştirilmiş sürüş deneyimi

Sürücüler, BMW/MINI ID ile kişisel ayarlarını kaydederek My BMW ve MINI uygulamaları üzerinden otomobilin yakıt veya şarj durumu, lastik basıncı ve bakım ihtiyaçlarını anlık olarak görebiliyor. Kapılar, farlar, bagaj ve elektrikli modellerde iklimlendirme sistemi de uzaktan kontrol edilebiliyor.

Haritalar ve akıllı rota planlaması

BMW Maps ve MINI Maps, Gerçek Zamanlı Trafik Bilgisi (RTTI) sayesinde trafik yoğunluğunu anlık aktarıyor; şarj istasyonları ve park alanlarının müsaitlik bilgisi de sürücülere sunuluyor. Elektrikli modellerde E-Route özelliği, uzun yolculuklarda canlı trafik verilerine dayalı rota planlaması ve şarj durakları önerileri sağlıyor.

Güvenlik üst seviyede

Kaza anında mobil uygulama üzerinden doğrudan servise ulaşılabilirken, Teleservices ile bakım ihtiyacı doğduğunda yetkili servis sürücüyle iletişime geçebiliyor.

Drive Recorder kaza anlarını kaydederken, Uzaktan 3D İzleme ile aracın çevresi mobil uygulamadan 360° izlenebiliyor. Alarm devreye girdiğinde sürücüye anında bildirim ve olay görüntüleri iletiliyor.

Dijital eğlence ve yeni nesil erişim

AirConsole oyun platformu, Spotify ve YouTube gibi uygulamalar araç donanımına bağlı olarak kullanılabiliyor.

Digital Key Plus özelliği sayesinde sürücüler, iPhone veya Apple Watch ile araca anahtarsız erişim sağlayabiliyor. UWB teknolojisi, araca yaklaşıldığında kapıların açılmasını, uzaklaşıldığında ise kilitlenmesini otomatik gerçekleştiriyor. NFC desteği, telefonun şarjı bitse dahi erişim ve çalıştırma imkânı tanıyor.