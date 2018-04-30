Bu fabrika robotunu bile kendi üretiyor

30 Nisan 2018

AYSEL YÜCEL

Endüstri 4.0'a geçen Ford Otosan Kocaeli Fabrikası, teknolojisiyle puanlamada üst sınırı aştı, globalde referans fabrika oldu. Robot sayısı bini aştı, dijitalleşmeyle maliyet üçte bir azaldı. 2022 yılından itibaren yeni araçlar devreye almayı planlayan Ford Otosan, üretim sürecinin altyapısını ve ekipmanlarının çoğunluğunu, kendi sistem ve yöntemleriyle yapıyor, robotunu bile kendi üretiyor. Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, “Endüstri 4.0'da sektör liderliği hedefliyoruz. 2025’te ise geleceğin fabrikasını gerçekleştirmiş olacağız” dedi. Ford Otosan'ın Kocaeli Fabrikası'nı basına tanıtan Haydar Yenigün, yakın gelecekte otomotiv sektöründe büyük değişimler beklendiğine dikkat çekerek, “Günümüzde, otomotiv sektörü için 3-4 yıla yayılan ürün geliştirme süresi, artık müşterilerin değişen talepleri nedeniyle kısaltılmak durumunda. Bu nedenle artık süreçlerin hızlanması ve yalınlaşmasını gerekiyor. Endüstri 4.0 ile geleneksel imalat sanayinin yerini, bilişim teknolojileriyle entegre olmuş üretim sistemlerine bırakması ile sanayide önemli değişiklikler yaşanıyor. Bu alanda esas yarış gelecekte yaşanacak. Orta ve uzun vadede kimin ne kadar sürede, ne kadar ucuza, en iyisini başardığı önemli olacak. Bunu başaran firmalar ayakta kalacak. Biz altyapı çalışmalarına sürekli yatırım yapıyoruz. Ford Otosan, altyapısıyla geleceğe hazır” dedi.

Otomasyon seviyesi yüzde 70

Şirket, Endüstri 4.0'ın yaptığı tarifi “Akıllı Fabrika” olarak tanımlıyor. Ford Otosan'ın, Endüstri 4.0'a evrilen sürece çok uzun zaman önce başladığına dikkat çeken Haydar Yenigün, 1991 yılında 11 robot ile başladık. Bugün robot sayısı 1000'i geçerek 1030'a ulaştı. Gelinen noktada, robotlar Ford Otosan'ın i standart bir üretim ekipmanı haline geldi” dedi. Ford Otosan, üretimde kullanılan teknolojileri geliştirirken dışarıya bağımlığı azaltmak için de bunu yerli iştiraklerle hayata geçiriyor. Ford Otosan, kendi geliştirdiği test ve ekipmanlar ile geleceğin Akıllı Fabrikası ve üretim teknolojilerini geliştiriyor. Mükemmellik Ödülü kazanan Yeniköy Fabrikası’nın otomasyon seviyesi yüzde 70. Yenigün, bu oranı Ford Otosan'ın kendi gücüyle gerçekleştirdiğinin altını çizdi.

Dijitalleşme sayesinde fabrikalar kağıtsız hale geldi ve böylece operatörlerin hata yapma ihtimali minimize edilmeye başlandı, bu ise kaliteyi artırıyor. Dijital Yalın Üretim'de çalışanlar artık yalın üretimi dijital tekniklerle yapabilecek. Ford Otosan, 2,5 yılda oluşturduğu bu sistemi, 2022’den 2025’e kadar, 3 yıllık süreçte devreye almayı hedefliyor.

Akıllı fabrikalar kampı kurdu

İnovasyon çalışmaları çerçevesinde “Akıllı Fabrikalar Kampı” kuruldu. İnovasyon Yöneticiliği tarafından yönetilen Kuluçka Merkezi'nde uygulanabilir prototip fi kri olan projeler yan yana konuyor ve geliştiriliyor. Yenigün, bu çalışmanın ilk olma niteliği taşıdığını vurguladı. Çalışanların Endüstri 4.0’a entegrasyonunu sağlamak ve teknik işgücünü yaratmak için Ford Otosan Mesleki Eğitim Akademisini de kurdu.

'Tek platform fabrika' Avrupa'da ilk

Ford Otosan, bir data üretip bundan anlamlı veri çıkarılması anlamına gelen Big Data üzerinde çalışıyor. Big Data sistemi ile bir “omurga” kuran Ford Otosan, Kocaeli Fabrikasındaki tüm makinaları birbirine bağlayan, omurga gibi, bir yazılım platformu üzerinde çalışıyor. Bu sistemde tüm makinalar, bir PLC Data Platformu’na bağlanıyor ve her yerden, istenilen her makinaya erişim sağlanarak, ekipmanın üretimle ilgili datasına ulaşılabiliyor. Ford Otosan Kocaeli Fabrikası Türkiye’de ve Avrupa’da, tüm fabrikanın tek bir platformda olduğu tek örnek olarak öne çıkıyor. 3 yıl sürecek bu sistem, üretim kalitesinin iyileştirilmesini sağlıyor.



