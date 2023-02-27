Büyük ödülün sahibi belli oldu: Kadınlar ‘Nissan X-Trail’ dedi

Sadece kadın otomotiv gazetecilerinin oluşturduğu tek uluslararası ödül olan WWCOTY, yeni X-Trail'i ferahlığı, sürüş kolaylığı, üstün performansı ve elektrikli güç-aktarma sistemi e-POWER ile övdü.

Ödül hakkında konuşan Nissan CEO'su Makoto Uchida şunları söyledi:

“- Kadınlar Dünyasında Yılın Otomobili jürisinin Nissan X-Trail'e en iyi Büyük SUV ödülünü vermesinden dolayı çok memnunuz. X-Trail, 20 yılı aşkın bir geçmişe sahip bir aile SUV’miz. Orijinal DNA’sına sadık bir araç olmayı da sürdürüyor. Aile maceralarını keyifli hale getirmek üzere güçlü SUV görünümü, gelişmiş ve verimli dört tekerlekten çekişli aktarma organları ile esnek kullanım özellikleri öne çıkıyor.

- Tasarım ve geliştirme süreci boyunca ağırlıklı olarak kadın kullanıcılarımızın görüşlerine odaklanıyoruz. Bu nedenle dünyanın her yerinden seçkin kadın otomotiv uzmanlarından oluşan jürinin X-Trail'in yeteneklerini takdir etmesinden özellikle gurur duyuyoruz.”

Yedi koltuğuyla SUV segmentinde tek

Alliance CMF-C platformu üzerine inşa edilen yeni X-Trail, e-POWER teknolojisi ile çift motorlu e-4ORCE dört tekerlekten çekiş sistemi sayesinde üstün bir elektrikli araç performansı ve gelişmiş teknolojiler kullanıma sunuyor.

Yeni X-Trail, geniş aile veya arkadaşlarla geçirilen günler için uygun bir seçenek. Beş veya yedi koltuklu olarak tercih edilebilen X-Trail, ayrıca elektrikli yedi koltuklu bir SUV olarak segmentinde benzersiz ve tek.

e-POWER, Nissan'ın yeniden şarj etmeye gerek kalmadan elektrikli araç sürüş olanağı sağlayan yenilikçi bir sistemi. Yeni X-Trail'in sahip olduğu benzersiz e-POWER sistemi, değişken sıkıştırma oranlı benzinli motor, güç jeneratörü, invertör ve 150 kW ön elektrik motoru ile entegre yüksek çıkışlı bir batarya ve aktarma organlarından oluşuyor. Bu benzersiz güç-aktarma sistemi, tekerleklere sadece elektromotorla güç aktarılması anlamına geliyor. Bu da gaz pedalına anında, doğrusal tepki demek oluyor.

X-Trail, 100'ün üzerinde pazarda satılan Nissan'ın en başarılı küresel araçlarından biri ve 20 yılı aşkın süredir ailelerin maceralarına eşlik ediyor. Dördüncü nesil X-Trail, X-Trail'in önceki üç neslinin hepsinde ortak köklü bir DNA'dan yararlanıyor.

Nissan X-Trail, En İyi Büyük SUV ödülüne layık görülmesinin bir sonucu olarak, 8 Mart'ta duyurulacak olan WWCOTY büyük ödülü olan 2023 Yılının En İyi Otomobili için finalist olarak belirlendi.