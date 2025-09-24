BYD Avrupa’da batarya tesisi arayışında
Çinli otomotiv devi BYD, Avrupa’daki varlığını güçlendirmek için bölgede otomobil bataryası üretmeyi gündemine aldı. Şirket, AB gümrük vergilerinden etkilenmemek amacıyla üç yıl içinde Avrupa pazarına yönelik tüm elektrikli araçlarını kıta içinde üretmeyi planlıyor. BYD’nin Avrupa Özel Danışmanı Alfredo Altavilla, Macaristan’da bu yıl faaliyete geçecek fabrikanın yanı sıra 2026’da Türkiye’de devreye girecek tesisle birlikte yıllık 500 bin araçlık kapasiteye ulaşacaklarını açıkladı. Altavilla, üçüncü tesisin montaj mı yoksa batarya üretimine mi odaklanacağının henüz netleşmediğini söyledi.
Çin’in en büyük otomotiv üreticilerinden BYD, Avrupa’daki genişleme stratejisi kapsamında kıtada otomobil bataryası üretmeyi planlıyor.
Şirket, Avrupa Birliği’nin gümrük vergilerinden etkilenmemek için önümüzdeki üç yıl içinde Avrupa pazarına yönelik tüm elektrikli araçlarını yerelde üretmeyi hedefliyor.
Türkiye ve Macaristan yatırımları
BYD’nin Avrupa Özel Danışmanı Alfredo Altavilla, şirketin Avrupa’da attığı adımları paylaştı.
Altavilla, bu yıl sonuna kadar Macaristan’da faaliyete geçecek fabrikanın yanı sıra 2026’da Türkiye’de devreye alınacak tesisin planlandığını açıkladı.
Bu iki yatırımın toplam yıllık üretim kapasitesinin yaklaşık 500 bin araca ulaşacağını belirtti.
Batarya tesisi gündemde
Altavilla, üçüncü bir Avrupa tesisinin de gündemde olduğunu belirterek, “Bu tesis montaj mı olacak yoksa batarya üretimine mi odaklanacak, henüz karar vermedik.
Avrupa’daki yatırım fırsatlarını değerlendiriyoruz ve yerel otoritelerle görüşmeler yürütüyoruz” dedi.
AB pazarında büyüme hedefi
BYD, Avrupa elektrikli araç pazarında daha güçlü bir yer edinmeyi hedeflerken, batarya üretimine yönelik olası yatırımın da bu stratejinin kritik bir ayağını oluşturacağı değerlendiriliyor.
Şirketin, Türkiye ve Macaristan’daki tesisleri ile birlikte bölgedeki rekabet gücünü artırması bekleniyor.