BYD Avrupa'da iki yeni fabrika kurmayı planlıyor: Fransa da listede

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Li, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen uluslararası otomobil fuarına katıldı. Fuarda, Fransız BFM Business kanalına açıklamalarda bulunan Li, "Avrupa'ya büyük çaplı yatırımlar yapacağız ve tıpkı Macaristan'da olduğu gibi, üretimi Avrupa'ya taşıyacağız. Avrupa'da 2. ve 3. fabrikaları kurmaya çalışacağız." ifadesini kullandı.

Li, firmalarının uzun vadeli işlerle ilgilendiğine işaret ederek, BYD'ye ait bir fabrikanın Fransa'da kurulup kurulmayacağı hakkında şu bilgileri paylaştı:

"Fransa kısa listede çünkü çok rekabetçi bir enerjiye sahipsiniz. Yalnızca fabrikalar söz konusu değil, yerel satıcıya da yardımcı olmak istiyoruz. Amacımız basit; Fransız tüketicilerin BYD'yi sevmesini, onu bir Fransız markası olarak görmesini istiyorum."

Stella Li, Fransa'ya bir fabrika kurma olasılığını yakından değerlendirdiklerini kaydetti.