Renault’da elektrikli satış rekoru: Fransa’da pay yüzde 60’a çıktı

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Renault markasının Fransa’daki satışlarında elektrikli otomobillerin payı geçen hafta sonunda yaklaşık yüzde 60’a yükseldi. Markanın CEO’su Fabrice Cambolive’in 12 Ekim’de Paris Otomobil Fuarı öncesinde paylaştığı bu oran, Renault açısından yeni bir zirveye işaret etti.

Fransa’da son dönemde benzin ve motorin fiyatlarındaki artış, elektrikli otomobillere ilgiyi hızlandırırken Renault da bu talebin en güçlü hissedildiği markalardan biri oldu. Hafta sonundaki “açık kapı” satış günlerinin de bu yükselişte etkili olduğu belirtiliyor.

Eylül verileri yükselişin tesadüf olmadığını gösteriyor

Fransa’da eylül ayında yeni araç kayıtlarında elektrikli otomobillerin payı yüzde 42’ye çıktı. Aynı dönemde yalnızca Renault markasında bu oran yüzde 53,5 seviyesine ulaştı. Hafta sonunda görülen yüzde 60’lık pay, eylül ayındaki güçlü seyrin de üzerine çıkıldığını gösteriyor.

Renault’un daha önce paylaştığı resmi verilere göre markanın Avrupa satışlarında elektrifikasyon zaten hız kazanmıştı. 2026’nın ilk yarısında Renault markasının Avrupa’daki satışlarının yüzde 66,3’ü elektrikli ya da hibrit araçlardan oluşurken, tamamen elektrikli araçların payı yüzde 26,6’ya yükseldi. Bu artışta özellikle Renault 5 E-Tech, Renault 4 E-Tech ve Scenic E-Tech modelleri öne çıktı.

Talep artışı üretim hattına da yansıdı

Artan talebi karşılamak için Renault Group, Fransa’daki Douai fabrikasında ek vardiya düzenine geçti. Renault 5, Mégane ve Nissan Micra’nın elektrikli versiyonlarının üretildiği tesiste ek yarım vardiya devreye alınırken fabrikanın üç vardiya çalıştığı belirtildi.

Bu adım, elektrikli araçlara geçişin yalnızca satış tarafında değil üretim planlamasında da öne çıktığını gösteriyor. Renault için bu tablo, Paris Otomobil Fuarı’nda sergilenen yeni elektrikli ürün atağının pazarda karşılık bulduğuna işaret ediyor.

Paris Otomobil Fuarı elektrikli rekabeti daha da kızıştırabilir

Renault, 12-18 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Paris Otomobil Fuarı’nda elektrikli ürün gamını ön plana çıkarıyor. Grup, fuarda 50 araç ve konsept modeli sergilerken Renault markası standında 22 elektrikli ve hibrit araçla yer alıyor.

Artan yakıt maliyetleri, daha erişilebilir elektrikli modeller ve Avrupa’daki sıkı emisyon hedefleri, pazardaki dönüşümü hızlandırıyor. Renault’daki son sıçrama da bu geçişin beklenenden daha hızlı ilerlediğine işaret ediyor. Şirketin üçüncü çeyrek satış sonuçlarını 29 Ekim’de açıklaması bekleniyor.