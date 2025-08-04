BYD hisseleri, temmuz verisiyle geri çekildi

Çinli elektrikli araç üreticisi BYD, temmuz ayında satışlarının aylık bazda düşmesi sonrası Hong Kong borsasında değer kaybetti.

Temmuz ayında toplam 344 bin 296 araç teslim eden BYD, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,6’lık artış yakalasa da, haziran ayına göre satışlarında yüzde 10’luk düşüş yaşadı. Yurt dışı satışlar da aynı oranda gerileyerek 80 bin 737 adede düştü.

Yılın ilk yedi ayında 1,7 milyon araç teslim eden şirketin, 2024 yılı için belirlediği 5,5 milyon adetlik hedefe ulaşıp ulaşamayacağına ilişkin soru işaretleri oluştu. Çin’de yaz aylarında otomobil satışlarının mevsimsel olarak zayıf seyretmesi bu düşüşü kısmen açıklasa da, BYD’nin büyüme momentumu açısından uyarı sinyalleri verdiği yorumları yapılıyor.

Şirketin hisse fiyatı, mayıs ayındaki zirvesinden bu yana yaklaşık yüzde 28 düşmüş durumda.