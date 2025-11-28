BYD, pil riski nedeniyle 89 bin aracı geri çağırdı
Çinli elektrikli araç üreticisi BYD, pil güvenliğine ilişkin tespit edilen riskler nedeniyle 88 bin 981 adet plug-in hibrit aracı geri çağırma kararı aldığını açıkladı. Geri çağırma, Ocak 2021 ile Eylül 2023 arasında üretilen Qin PLUS DM-i modellerini kapsıyor.
Ocak 2021–Eylül 2023 arasında üretilen Qin PLUS DM-i modelleri, batarya paketlerindeki üretim sorunu nedeniyle geri çağırıldı.
Çin pazar denetleme otoritesinin yürüttüğü defo soruşturması sonucunda alınan kararda, söz konusu araçların güç bataryası paketlerinde üretim kaynaklı tutarlılık sorunları bulunduğu belirtildi. Bu sorunun, bazı araçlarda güç çıkışının sınırlanmasına yol açabileceği ifade edildi.
Yetkili kurumun açıklamasında, aşırı durumlarda bu modellerin tam elektrikli modda sürüş yapamayabileceği uyarısı yer aldı. BYD’nin geri çağırma sürecinde etkilenen araçlardaki bileşenleri ücretsiz olarak değiştireceği bildirildi.