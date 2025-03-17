BYD’den elektrikli araç sektörünü altüst edecek hamle! Şarj hızı benzin almak kadar süratli oluyor

Çinli otomotiv devi BYD bugün elektrikli araçları için 1000 volt mimariye sahip geliştirilmiş bir platformun tanıtımını yaptı.

Dünyanın en çok elektrikli araç satan markalarından biri olan ve Türkiye’ye de yatırım hazırlığındaki BYD, geliştirilmiş bu platformla şarj hızını benzin pompalama kadar süratli hale getiriyor.

Sektördeki maliyet normlarını altüst etmesiyle tanınan elektrikli araç devi, teknolojiyi ülke çapında kullanılabilir hale getirmek için 4 binden fazla ultra hızlı şarj istasyonu inşa etmeyi hedefliyor.

Şirket bu tür tesislerin inşası için ne kadar yatırım yapacağını ya da zaman dilimini belirtmedi.

5 dakikada 470 kilometre mesafe

BYD Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Wang Chuanfu, şirketin Shenzhen’deki merkezinden dünyaya seslendi.

Reuters’ın haberine göre; Chuanfu, 1000 kilovat’lık (kW) en yüksek şarj hızına sahip süper e-platformdan güç alan araçların beş dakikalık şarjla 400 kilometre yol kat edebileceğini söyledi.

Bağımsız bir Çin otomobil analisti olan Lei Xing, bunun BYD'nin “oyunu başka bir boyuta taşıması” olduğunu söyledi.