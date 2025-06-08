Çinli elektrikli araç üreticisi BYD'nin mayıs ayı sonunda fiyatlarında yüzde 34’e varan indirimlere gitmesi hisselerde sert düşüşe neden oldu.

Çin'in elektrikli araç sektörüne darbe vuracağı endişesiyle hükümet incelemesine maruz kalan indirimlerin ardından şirket hisseleri rekor seviyenin yüzde 13 altına düştü.

Şirketin satış hedefine ulaşamayacağına yönelik endişelerin de etkisiyle elektrikli araç devinin piyasa değerinde 2 haftada 20 milyar dolardan fazla kayıp yaşandı.

Solomons Group'ta Asya Pasifik yatırım direktörü olan Andy Wong, "BYD'nin hisse fiyatındaki son düzeltme, marj baskısı endişeleri ve elektrikli araç sektöründeki zayıflayan duyarlılığın bir kombinasyonunu yansıtıyor. Özellikle daha olgun ve rekabetçi bir elektrikli araç pazarındaki agresif fiyatlandırma artık tek başına güçlü bir satış artışını garanti etmiyor" dedi.

Hükümet ve sektörden tepki geldi

Çin hükümeti ve sektör dernekleri, otomotiv sektöründeki indirimlere ilişkin endişelerini dile getirerek, bunun kâr marjlarına ve ürün kalitesine zarar verebileceği konusunda uyardı.

Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı'nın ise otomotiv sektöründeki sağlıksız rekabeti ortadan kaldırmak ve piyasa düzenini ve tüketici haklarını korumak için önlemlerini artıracağı belirtildi.

5,5 milyon araç satmayı hedefliyor

İndirimlerin yapıldığı mayıs ayında Çinli otomobil devi 382 bin 476 araç sattı.

BYD 5 aylık süreçte 1,76 milyon adet satış gerçekleştirdi. Tüm yıl için hedefi ise 5,5 milyon adet.

Böylece BYD, Mayıs ayı sonu itibarıyla, düşen fiyatlara rağmen 2025 satış hedefinin yalnızca yüzde 32'sine ulaşabildi.

Morgan Stanley analistleri , hedefine ulaşmak için 2025'in geri kalanında satışların ayda ortalama 534 bin adet olması gerektiğini tahmin ediyor.

Citigroup analistleri, BYD'nin indirimlerinden sonra bayilere olan trafiğin haftalık bazda yüzde 30 ila yüzde 40 arasında artmış olabileceğini tahmin ediyor.