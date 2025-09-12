BYD’nin zıplayan ve yüzen otomobili Türkiye’de şov yaptı

BYD’nin lüks segment markası YAN­GWANG’ın U8 ve U9 model­leri hem karada hem hava­da hem de suda gösteri yap­tı. Süperspor modeli U9, 2.3 saniyede 0’dan 100 km/s hı­za çıkabilmesiyle dikkatleri üzerine toplarken, özel ola­rak geliştirilen Track Edi­tion versiyonu ise, Alman­ya’da gerçekleştirilen test­te 472,41 km/s hıza ulaşarak dünyanın en hızlı elektrikli süper otomobili unvanını ka­zandı.

Aynı zamanda zıpla­ma, kendi etrafında 360 de­rece dönebilme (tank dönü­şü) ve dans etme gibi sıra dışı yetenekleriyle sahneye çıkan U9 Türkiye’de de bu dönüşü­nü tamamladı. YANGWANG U8’in de off-road versiyonu da karadan hareket ederek bölgedeki göle giren ve bir sü­re su üzerinde ilerledikten sonra platforma geri döndü. Model aynı zamanda 360 de­rece tank dönüşünü ve enteg­re drone teknolojisini tanıttı.

"TEKNOFEST İstanbul’a katılacağız"

Kemerburgaz’da gerçekle­şen toplantıda konuşan BYD Türkiye Genel Müdürü İs­mail Ergun, “BYD Türkiye olarak, Ağustos sonu itibarıy­la 31 bin 800 adetlik satış per­formansımızla, binek araç pazarının en hızlı büyüyen markası ve yeni enerjili araç pazarının lideriyiz. YAN­GWANG U8 ve U9 modelle­rinin, böylesine kapsamlı bir teknoloji şovuyla Avrupa böl­gesinde ilk kez Türkiye’de ta­nıtılması bizim için büyük bir gurur kaynağı. Bu tekno­lojileri; TEKNOFEST İstan­bul’da ve Türkiye’nin belli başlı şehirlerindeki gerçek­leştireceğimiz etkinliklerde müşterilerimizle buluştur­mayı planlıyoruz. BYD’nin üstün teknolojiyle donatıl­mış araçlarını ve yenilikleri­ni Türkiye pazarında kullanı­cılarla buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.

Dört bağımsız motor 1305 beygir güç

YANGWANG markasının ilk seri üretim modeli olan U8, 49,05 kWh Blade Batarya ve CTC (Cell-to-Chassis) entegrasyonu ile 880 kW (1.196 PS) güç ve 1.280 Nm tork sunan araç, 0’dan 100 km/s hıza 3,6 saniyede ulaşıyor ve azami 200 km/s hız yapabiliyor. CLTC protokolünde, aracın karma sürüş menzili 1.000 km, elektrikli sürüş menzili ise 180 km olarak açıklanıyor. Araç içi uydu iletişimi, gece görüş sistemi ve opsiyonel drone kitiyle donatılmış olan U8, aynı zamanda VtoL enerji paylaşımı ve 15+1 kişiselleştirilebilir off-road modu gibi özelliklerle de dikkat çekiyor. YANGWANG U9, dört bağımsız motoruyla 1.305 PS güç ve 1.680 Nm tork üretiyor. Araç, 0’dan 100 km/s hıza 2,3 saniyede ulaşabiliyor. 80 kWh yeni nesil Blade Batarya ile CLTC protokolünde 450 km menzil sağlayan araç, 500 kW çift girişli ultra hızlı şarj sistemi sayesinde yüzde 30’dan yüzde 80’e yalnızca 10 dakikada ulaşabiliyor.