Chery, eylülde 280 bin araç sattı: İhracatta beşinci rekor ay

Chery, eylülde 280 bin 469 araç sattı. Yurt dışı satışlar yüzde 26 artarken, yeni enerji araç satışları 91 bini aştı.

Chery’den yapılan açıklamaya göre, eylül ayında satışlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,7 artışla 280 bin 469 adede çıktı. Bu satışların 91 bin 590’ını yeni enerji araçları oluşturdu; söz konusu segmentte yüzde 55,4’lük yıllık artış kaydedildi.

Yurt dışı satışlar ise 137 bin 624 adetle yüzde 26,2 artış gösterdi.

Yılın ilk 9 ayında 2 milyon satış aşıldı

2025’in ilk üç çeyreğinde Chery’nin toplam kümülatif satışları 2 milyon adedin üzerine çıktı. Bu, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,5 büyüme anlamına geliyor.

Şirket bu dönemde toplam satışlar, yeni enerji araç satışları, ihracat, marka gelişimi ve sermaye piyasası performansı olmak üzere beş ayrı alanda rekor kırdı.