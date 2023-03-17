Chery, OMODA modeliyle 30’dan fazla ülkede boy gösterecek

Dünyanın en büyük Çinli otomotiv üreticisi Chery, geliştirdiği yüksek teknolojili ürünleriyle başarı hikayeleri yazmaya devam ediyor. Bu kapsamda gelişmiş güvenlik donanımları ve güçlü motor seçenekleriyle dikkat çekici ürünleri birer birer pazara sunan Chery, ürün gamının tasarımıyla ön plana çıkan modeli olan OMODA ile yeni bir atağa başladı.

Hedef segmentinde liderlik

Kendisini yenilikçi tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılamaya adayan küresel bir otomobil model ailesi olarak öne çıkan OMODA, uluslararası pazarlama stratejisini hızlandırıyor. Bu strateji kapsamında OMODA model ailesi, 2023 sonunda dünya genelinde 30’dan fazla pazara hitap eder hale gelecek. Türkiye’nin ardından Meksika pazarına da giriş yapmaya hazırlanan yeni model, ayrıca yılın ilk yarısında Avustralya, Güney Afrika ve Endonezya pazarlarında da yerini alacak. OMODA model ailesi, yılın ikinci yarısında ise Avrupa Birliği ve Orta Doğu pazarlarına adımını atacak. Marka, bu hamleler sonucunda en önemli modeli olan OMODA 5 ile küresel pazarlarda segmentinde liderliği hedefliyor. Chery, OMODA ismini belirlemek için de yoğun bir çalışma gerçekleştirdi. Dünya genelinde 30’un üzerinde ülkede 10 binden fazla öneri arasından seçilen OMODA, aynı zamanda Chery’nin küresel hayranlarının da ilgisini ve beklentisini gözler önüne seriyor.

Genç tüketiciyi hedefleyen teknolojik tasarım

İsmi Latince’den gelen OMODA’nın ‘O’su oksijen anlamına geliyor ve yeni yaşam ile canlılığı simgeliyor. ‘MODA’ ise, modern ve modaya uygun yaşam tarzı anlamına gelen ‘Modern’ kelimesinden türetildi. Bu kapsamda OMODA, gençlik, çeşitlilik ve küreselleşme yaklaşımını temsil ediyor. OMODA ailesinin ilk modeli olan OMODA 5, yeni nesil kullanıcıların gereksinimlerini en iyi şekilde karşılayacak şekilde geliştirildi. Art in Motion tasarım konseptinden yola çıkarak geliştirilen araç, gençlerin beğenileri doğrultusunda trend belirleyici bir görünüme sahip. Markanın yeni tasarım dili olan Art in Motion tasarım konseptiyle geliştirilen OMODA 5’in kuşkusuz en dikkat çekici tasarım detayını ise sınırları aşmak ve özgürlüğün peşinden gitmek isteyen gençlerin doğasını temsilen çerçevesiz ızgarası oluşturuyor.

Turbo beslemeli benzinli motor

Çekici tasarımıyla dikkat çeken OMODA 5, konu performans olduğunda da etkileyiciliğini korumayı başarıyor. En ileri teknolojiler ve akıllı sürüş destek sistemleriyle donatılan otomobil, yüksek verimliliğe sahip güçlü motoruyla da üstün bir sportif karakter ortaya koyuyor. OMODA 5’in kaputunun altında yer alan 1.6 TGDI motor, en güncel teknolojileri bünyesinde barındırıyor. Turbo beslemeli benzinli motor, ürettiği 145 kW (197 HP) güç ve 290 Nm maksimum torkuyla sınıfının en iddialı modelleri arasında yerini alıyor. Güçlü motor, emme sistemi, termal yönetim sistemi, yapı tasarımı ve hafiflik açısından önemli ölçüde iyileştirilmiş durumda. Bu sayede OMODA 5, 0-100 km/s hızlanmasını sadece 7,9 saniyede tamamlayabiliyor.

5 büyük SCAP

Kalite ve güvenlik unsurlarını derinlemesine sunan OMODA 5, üstün sürüş güvenliği için birçok ADAS sistemiyle donatılmış olarak yollara çıkıyor. Euro NCAP’ten aldığı 5 yıldızla iddiasını kanıtlayan OMODA 5, aynı zamanda dünyanın 5 büyük SCAP kurumunun da tamamında 5 Yıldızlı Grand Slam olmayı başardı. Küresel araştırma ve geliştirme, küresel standartlar, küresel kalite, küresel isim ve küresel lansman dahil olmak üzere beş önemli küresel avantajla desteklenen OMODA 5, geleneksel kısıtlamaları yıkan ve geleceğin teknolojisini öngören yeni bir ürün olarak dikkat çekiyor.

"Kullanıcı odaklı" hizmet konsepti

OMODA gelecekte, dünya genelinde daha fazla pazarı kapsayacak şekilde yeni enerjili araçlardan oluşan kapsamlı bir model ailesini de pazara sunacak. OMODA aynı zamanda "kullanıcı odaklı" hizmet konseptiyle kullanıcı ekosistemini geliştirmek için kullanıcı operasyonunu daha da derinleştirmeye, kullanıcı ekosistemini derinlemesine oluşturmaya ve bireyselliğe önem veren genç kullanıcıyla modaya uygun ve havalı yaşam tarzı sunmaya devam edecek. Böylece küresel kullanıcılarla ortak geliştirme ve ortak başarıya yönelik marka tutkusunu da hayata geçirecek.