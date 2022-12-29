Chery, yeni modelini Türkiye'de satışa sunulacağı tarihi açıkladı

Chery’den yapılan açıklamasına göre, 19 yıl üst üste Çin’in ihracat şampiyonu olan marka, yeni SUV modelleriyle Türkiye pazarına giriş yapıyor. Türkiye pazarı için yapılanmasını hızlıca tamamlayan Chery, geniş satış ve satış sonrası ağını yaygınlaştırmak için çalışmalarına devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Chery Türkiye Başkanı Fenghuo Si, "Chery, son yıllarda Orta Doğu ve Batı Asya pazarlarında son derece başarılı satış performansları sergiliyor. Aynı zamanda AB pazarına resmi girişi için aktif hazırlıklar yaparak küreselleşme hamlesini hızlandırmaya da devam ediyor. Türkiye, hem Asya hem Avrupa'da yer alıyor. Ayrıca, hem AB adayı hem de NATO üyesi olmak üzere iki kimliğe sahip. Coğrafi avantajları ve büyüyen ekonomisiyle Türkiye, Chery için her zaman önem verdiği stratejik bir pazar oldu ve Chery'nin Avrupa pazarına girmesi için bir köprü görevi de görüyor." ifadelerini kullandı.

Chery’nin 20 yılı aşkın süreli teknolojik birikimi ve üstün hizmet becerileriyle Türkiye'de çok sayıda istihdam sağlamayı ve Türkiye otomobil pazarını etkin bir şekilde yeni bir aşamaya taşımayı planladığını aktaran Fenghuo Si, Türk kullanıcılarına daha nitelikli ürünler sunmaya devam ederek Türkiye otomobil pazarını yeni bir aşamaya taşıyacaklarını belirtti.

"Türkiye otomotiv pazarına inancın göstergesi"

Chery Türkiye Başkan Yardımcısı Ahu Turan ise eşsiz coğrafi özellikleri ve stratejik konumu ile Türkiye’nin, tüm global markalar gibi Chery’nin de uzun zamandır odağında olduğunu vurgulayarak, "Chery; son 4 yıldır pazar araştırması, müşteri beklentilerinin analizi ve daha birçok farklı alternatiflerin fizibiliteleri sonucunda, Türkiye pazarına kendi yatırımı ile gelme kararı almıştır. Bu karar, markanın Türkiye’ye ve Türkiye’deki otomotiv pazarına olan inancının da tam bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.

2023 yılında 25 ayrı noktada satış ve satış sonrası hizmeti verecek yetkili satıcı ile hizmete başlayacaklarını bildiren Turan, "Satıcı ve servis ağımızı kademeli olarak genişleterek 2024 yılında 40’lar seviyesine çıkarmayı hedeflemekteyiz. Showroom’larımız; ürünlerimizin teknoloji, yeni trendler ve güç unsurlarını ön plana çıkaracak şekilde dizayn edildi." değerlendirmesinde bulundu.

"Chery’nin 3 yeni SUV’u ilkbaharda yollarda"

Chery’nin ilk etapta 1,6 litre benzinli motor ve 7 ileri otomatik şanzımana sahip 3 farklı SUV modeliyle Türkiye pazarına giriş yapacağını aktaran Turan, şunları kaydetti:

"İlkbahardan itibaren 3 yeni modelimizle Türkiye pazarına giriş yapacağız. Chery OMODA 5, TIGGO 7 PRO ve amiral gemimiz TIGGO 8 PRO pazarda satışa sunacağımız ilk 3 model olacak. Göreceğiniz üzere tamamen SUV modellerimizle ilk etapta pazarda yer alacağız. Bu modellerin ikisi kompakt SUV segmentinde yer alırken, amiral gemimiz TIGGO 8 PRO ise D segmentinde yer alıyor. Bu 3 model de ilk etapta 1.6 litre benzinli motor seçenekleriyle müşterilerin beğenisine sunulacak. 2024 yılından itibaren ise Chery’nin üstün teknolojili hibrit ve elektrikli motorizasyonlu model versiyonları pazardaki yerini alacak."