Çin frene bastı! Mercedes-Benz'in satışları sert düştü!

Alman otomotiv devi Mercedes-Benz Group AG'nin Çin'deki üçüncü çeyrek otomobil teslimatları yüzde 27 düştü.

Bu düşüşte lüks harcamaların düşük seyretmesi yerel üreticilerin elektrikli araçlarda hakim olması etkili oldu.

Asya pazarındaki kötüleşen performans, Alman üreticinin küresel otomobil satışlarını aşağı çekti. Mercedes'in bu dönemde kürsel satışları yüzde 12 düştü.

Çin’de sert rekabet ve düşen fiyatlar nedeniyle zayıf satışlarla yalnızca Mercedes değil Alman rakipleri BMW de karşı karşıya.

Elektrikli araç üreticileri

Lüks elektrikli araçlara olan talebin azalması, Avrupa'daki durgun büyüme ve ABD'deki vergilerle zaten boğuşan otomobil üreticilerini olumsuz etkiliyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük vergileri ülkedeki ithal araçlara olan talebi sınırladı ve Mercedes'in ABD’deki teslimatları da yüzde 17 oranında azaldı.

Elektrikli araç üreticilerinin birçoğu maliyetleri düşürüyor veya yatırımlarını içten yanmalı motorlu veya hibrit modellere kaydırıyor.