Çin ve ABD nefes aldı Japon üreticiler yandı
Ek gümrük vergileri yeni kararnameyle standarta kavuştu. Özellikle otomotiv sektörünü etkileyen değişiklikte ABD’ye uygulanan ek yüzde 60’lık vergi kaldırıldı. Aynı zamanda AB ve STA dışında kalan ülkelere yeni yükümlülükler getirildi. Ek oranlar değişti, Japon üreticilere yeni vergi yükü geldi. Düzenlemeyle ABD ve Çinli üreticilerin ek vergileri hafifledi.
Otomotiv sektörü dün yine farklı bir güne uyandı. ABD ile olan vergi düzenlemelerinde değişiklik yapıldı. Bundan en çok etkilenen kısım ise otomotiv sektörü oldu. Aynı zamanda özellikle uzak doğulu markalar da Serbest Ticaret Anlaşması (STA) dışında kaldığı için buradan ithal edilen araçların gümrük vergisi oranlarında da değişiklik gerçekleşti. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı. 22 Eylül 2025 tarihli kararda, Avrupa Birliği (AB) ve Serbest Ticaret Anlaşması (STA) kapsamı dışındaki ülkelerden gelen otomobillere yüksek oranlı ek mali yükümlülük getirildi. Gerçekleşen düzenleme özellikle Japon otomotiv üreticilerini etkiledi. Japonya’nın Türkiye ile bir STA anlaşması olmadığı için buradan ihraç edilen araçlara yeni bir vergi yükü getirildi. Çin’den ithal edilen modellerde de vergi yükü biraz düştü. Daha önce Çinli markalara uygulanan vergi yükü, yeni düzenlemeyle birlikte biraz hafiflemiş oldu.
Yüksek olan kesim vergi olarak ödenecek
Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme ise şöyle; “Dünya Ticaret Örgütü kuralları ve uluslararası yükümlülüklerimize uygun olarak, Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşmamız bulunan ülkeler dışındaki ülkelerden yapılacak binek otomobil ithalatında ek mali yükümlülük uygulaması kararlaştırılmıştır.” Bu kapsamda konvansiyonel ve hibrit (plug-in hariç) otomobiller için yüzde 25 veya minimum 6 bin dolar. Plug-in (haricen şarj edilebilir) otomobiller için yüzde 30 veya minimum 7 bin dolar. Elektrikli otomobiller için yüzde 30 veya minimum 8 bin 500 dolar. Vergi kararı alındı. Bunlardan hangisi yüksek ise vergi olarak o ödenecek. Yani yüzde 25’lik dilime giren bir aracın ek vergisi eğer 5 bin dolara tekabül ediyorsa, yüksek olanı yani 6 bin dolarlık ödemeyi gerçekleştirmesi gerekiyor.
Japon üreticiler yeni yükümlülükle karşı karşıya
Yapılan bu yeni düzenleme aslında en çok Japon üreticileri etkiledi. Türkiye ile STA anlaşması bulunmayan Japonya’nın Türkiye’ye ithal ettiği modeller dikkat çekti. Bunların başında Honda ve Lexus geldi. İki markanın bütün modelleri bu kapsama girdi. Jazz, HR-V, Civic, Type-R ve CR-V yeni ek mali yükümlülükle karşı karşıya kaldı. Bir diğer Japon üretici Toyota da Corolla Cross, Rav4, Land Cruiser Prado yeni yükümlülük altına girdi. Nissan da sadece X-Trail ile bundan etkilenen markalardan.
Çinli markalara fiyat nefesi
Alınan bu kararla birlikte Çinli üreticiler biraz daha nefes alacak. Ocak ayında Çin menşeili otomobil markalarına uygulanan ve ithal edilen ilave gümrük vergisi yüzde 40 seviyesinden yüzde 50’ye çıkarılmıştı. Şimdi yeni karar buradaki yükün biraz azaldığını ortaya koydu. Yani ek vergi STA dışı ülkelerde standarda oturdu. Bundan olumlu etkilenen markaların başında Chery, Jaecoo, MG ve DFSK oldu. BYD'nin yatırım anlaşması var bu yüzden kapsam dışı kaldı. Öte yandan ABD’den ek gümrük vergisinin de kaldırılmasıyla yeni oranlar için ortam oluşturdu. Ford’un Explorer, F150 ve Mustang gibi modellerinde önceki orana göre avantaj oluştu. Volvo S90 ve BMW’nin de bazı modelleri bu kapsama girdi.
Amaç cari açığı azaltmak istihdamı korumak
Ticaret Bakanlığı’ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, Türkiye’de üretim yaparak ekonomiye katkı sağlayan yerli ve milli üretimin, yoğun ithalat baskısına ve haksız rekabete karşı savunulması, cari açığın azaltılması ve nitelikli istihdamın korunması amacıyla çalışmaların aralıksız sürdürüldüğü bildirildi. Açıklamada, iç ve dış piyasa gelişmelerinin, küresel trendlerin ve özellikle son dönemde dünya ticaretinde hızla artan korumacılık eğilimlerinin de dikkate alınarak ithalat politikalarının sürekli güncellendiği belirtildi. Açıklamada, gelinen aşamada, otomotiv piyasasında yaşanan küresel trendler, tedarik zincirindeki değişim ve dönüşümler, son dönemde dünya ticaretinde artış gösteren ve Türkiye’yi de yakından etkileyen ticaret savaşları ve artan korumacılık eğilimlerinin de dikkate alınarak, otomotiv sektörünün büyük ölçüde artan ithalatın baskısına ve haksız rekabete karşı gerekli tedbirlerle korunması ihtiyacı ortaya çıktığı kaydedildi. Bu kapsamda, artan ithalat baskısı karşısında, yerli üretimin pazardaki payını ve sektörün istihdamını korumak üzere, sektör ve tüketici faydası birlikte dikkate alınmak kaydıyla binek otomobili ithalatında uygulanan mali yükümlülüklerde, konuyla ilgili tüm kurumlarla istişareler ve koordinasyon yapıldıktan sonra yeni bir düzenlemeye gidildi.
60 gün süreleri var
Ticaret Bakanlığı konuyla ilgili, düzenlemeye konu araçların ithalatında başlamış işlemler için bir geçiş süreci de sağlandığı ve Karar hükümlerinin yayımı tarihini takip eden 60’ıncı gün yürürlüğe gireceği bildirilerek, şunlar kaydedildi: “Ticaret Bakanlığımız, ilgili kurumlarla istişare içinde, üretici ve tüketici faydasını ve otomotiv piyasasındaki küresel eğilimleri de dikkate alarak, gelişmiş ülke ekonomileri ve sanayileşmiş tüm ülkeler için stratejik konumda bulunan otomotiv sektörüne dair yeni politikalar üretmeye, yerli üretimin, istihdamın ve ihracatın geliştirilmesi için gerekli adımları kararlılıkla atmaya devam edecektir.”
ABD’den yüzde 60’lık ek vergi kaldırıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre; 2018 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan ABD menşeli bazı ürünlerin ithalatında ek mali yükümlülük uygulanmasına dair karar, yürürlükten kaldırıldı. Ek vergi getirilen ürünler arasında alkollü içecekler, otomobil, makyaj malzemeleri ve yaprak tütünleri de vardı. Araç ithalatında yüzde 60’lık ek vergi bulunuyordu. Ticaret Bakanlığı konuya ilişkin bir yazılı açıklama yaptı. Sürdürülen müzakereler sonucunda ABD’den yapılan ithalatlarda düzenlemeye gidildiği ifade edildi. Bakanlık açıklamasında, “Ülkemizin menfaatlerini korumaya, ticaret diplomasisi ve müzakere süreçlerini etkin biçimde yürütmeye dönük politikalar kararlılıkla sürdürülecektir” denildi.
“Orta ve uzun vadeli planlama yapmak daha da zorlaşıyor”
Türkiye’de otomotiv sektörünün çatı kuruluşlarından biri olan Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) de konuya ilişkin bir açıklama paylaştı. ODMD Başkanı Ali Haydar Bozkurt, “Ülkemizde otomotive uygulanan vergi oranları AB ülkeleri ve diğer dünya uygulamaları ile karşılaştırıldığında oldukça yüksek. Yayımlanan kararda, otomotiv sektörüne uygulanan Özel Tüketim Vergisi oranları artırılırken vergi oranlarına yeni kademeler getirildi ve plug-in hibrit araçlarda yeni kriterler doğrultusunda ÖTV yükseltildi. Ayrıca, azami yüklü kütlesi 3500 kg’ı geçmeyen arazi taşıtlarının vergi oranlarında artışa gidilirken, ÖTV oranlarının belirlenmesine ilişkin yetkinin genişletilerek Cumhurbaşkanına devredildi. Bu yetki, aynı zamanda tüm vergi sisteminin yeniden tasarlanmasına olanak tanıyarak modern bir yapı oluşturma fırsatı sunuyor. Önceki gün alınan yeni karar öncelikle hazırlık yapmaya imkan tanımadan ani olarak hayata geçirilen ve sektörü önemli ölçüde etkileyen bu gibi düzenlemeler sektörümüzde öngörülebilirliği zorlaştırmaktadır. Otomotiv sektörü yapısı gereği uzun vadeli öngörü, hazırlık ve sipariş zamanlamalarına ihtiyaç duyan bir sektördür. Yeni yönetmeliğin yürürlüğe girmesi için 60 günlük süre verildi ancak bu süre de, siparişlerin revize edilmesi ve yeniden planlanması adına yeterli olamayabilir. Farklı aşamalarda vergi sistemi üzerinden sürekli yeni bir kural konması öngörülebilirliği azaltırken global otomotiv sektörünün parçası olan markaların ticaretini, rekabet gücünü etkiliyor. Markaların orta ve uzun vadeli planlama yapması ise zorlaşmaktadır. Söz konusu düzenlemenin nihai amacını netleştirmek üzere uzman görüşlerine başvuruyoruz. Görünen o ki düzenleme ile Çin ve Amerika gibi Serbest Ticaret Anlaşması olmayan ülkelere kolaylıklar sağlanmış, ancak daha önce gümrükte vergi oranı yüzde 10 olan ve Serbest Ticaret Anlaşması olmayan ülkelere de ek mali yükümlülük ile artışlar getirilmiş. Amaç yerli üretimi desteklemek olarak görünse de, düzenlemenin pazara olan etkisini önümüzdeki aylar gösterecek. Daha önce de önerdiğimiz ve sunduğumuz gibi otomobile ulaşmayı kolaylaştıran, vergi yükünü azaltan çağdaş, yepyeni bir vergi sisteminin oluşturulmasını öneriyoruz. Devletin toplam gelirlerinin azalmadığı, araçlar üzerindeki vergi yükünün daha adil dağıtıldığı ve modern araç kullanımını teşvik eden bir vergi sistemini savunuyoruz” dedi.