Çin'de araç satışlarında ağustosta güçlü artış

Çin Otomobil Üreticileri Birliği'nin (CAAM) verilerine göre, ülkedeki araç satışları hem genel hem de yeni enerji araçları kategorisinde önemli bir artış kaydetti. Ağustos ayında görülen yükseliş, yılın ilk sekiz ayındaki büyümenin hızlandığını ortaya koydu.

CAAM verilerine göre, Çin'de ağustos ayında araç satışları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16,4 arttı. Temmuz ayında bu oran yüzde 14,7 seviyesindeydi.

8 ayda toplam araç satışları yükseldi

Yılın ocak-ağustos döneminde toplam araç satışları yüzde 12,6 yükselirken, geçen yıl aynı dönemde artış yalnızca yüzde 3 düzeyindeydi.

Yeni enerji araçları (NEV) da güçlü performansını sürdürdü. Ağustos ayında NEV satışları yıllık bazda yüzde 26,8 artarken, yılın ilk sekiz ayında yüzde 36,7 büyüme kaydedildi.