Çin'de elektrikli araç rekabeti kızıştı! BYD'den uyarı: 'Bu sağlıklı değil'

Çinli elektrikli araç üreticisi BYD, ülkede hız kazanan fiyat rekabetinin otomotiv sektöründe dengesizlik yarattığını vurguladı. Şirketin İcra Başkan Yardımcısı Stella Li, Londra'da Bloomberg'e verdiği röportajda, Çin'de yaşanan fiyat savaşlarının "sağlıksız" olduğunu ve uzun vadede sürdürülemez bir tablo ortaya çıkardığını dile getirdi.

"Ayakta kalmak için mecburuz"

Li, rekabetin yoğunluğu nedeniyle BYD'nin de fiyatlarını düşürmek zorunda kaldığını belirterek, bu durumun sektör genelinde olumsuz sonuçlara yol açtığını ifade etti. "Ayakta kalmak için mecburuz, ama bu sağlıklı değil" diyen Li, yeni modellerin piyasaya sürülmesinin ardından rakip markaların aynı segmentte daha büyük araçları daha düşük fiyatlarla sunmasının baskıyı artırdığını söyledi.

BYD'den 22 modelde fiyat indirimi

Mayıs ayı sonunda BYD, toplam 22 modelde fiyat indirimi yaptı. Bazı modellerdeki indirim oranı yüzde 30'un üzerine çıkarken, bu adım şirketin 2025 yılı için belirlediği 5,5 milyon araçlık satış hedefinin bir parçası olarak değerlendirildi. Ancak 2024'ün ilk dört ayında satışların yalnızca yüzde 15 artmış olması, bu hedefe ulaşmak için daha fazla çaba gerektiğini gösteriyor.

Diğer Çinli üreticiler de indirime gitti

BYD'nin attığı adımın ardından Chery, Leapmotor ve IM Motors gibi diğer Çinli üreticiler de benzer şekilde fiyatlarını düşürdü. Çin Otomobil Üreticileri Birliği (CAAM) ise 31 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, plansız fiyat indirimlerinin şirketlerin kârlılığını zayıflattığını belirterek sektöre daha temkinli hareket etme çağrısında bulundu.

Stella Li ayrıca, BYD'nin Avrupa'daki planlarına da değinerek önümüzdeki yıllarda kıtada 20 milyar dolara kadar yatırım yapmayı hedeflediklerini açıkladı. Ancak şirketin şu an için Avrupalı otomobil üreticileriyle iş birliği düşünmediğini de sözlerine ekledi.