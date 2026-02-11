Çin'de otomobil satışlarındaki düşüş yavaşladı

Çin'de otomobil pazarındaki daralma ocak ayında ivme kaybetti.

Çin Otomobil Üreticileri Birliği (CAAM) verilerine göre, toplam araç üretimi yıllık bazda yüzde 0,01 artarak 2,45 milyon adede ulaştı. Aynı dönemde satışlar ise yüzde 3,2 gerileyerek 2 milyon 346 bin adet olarak gerçekleşti.

Elektrikli ve hibritlerin satışında sınırlı artış

Yeni enerji araçları (NEV) segmentinde ise daha dengeli bir görünüm öne çıktı. Elektrikli ve hibrit modelleri kapsayan bu segmentte üretim yüzde 2,5 artışla 1 milyon 41 bin adede yükselirken, satışlar yüzde 0,1'lik sınırlı artışla 945 bin adede çıktı. Böylece NEV tarafında büyüme düşük hızda da olsa devam etti.

Ticari araç satışlarında çift haneli artış eğilimi sürerken, ihracat performansı da güç kazandı. Özellikle yeni enerji araçlarının dış satışları dikkat çekti. NEV ihracatı ocakta 302 bin adede ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre iki katına çıktı.