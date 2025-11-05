Çin'den Türkiye'ye özel üretim BYD
Çinli otomotiv üreticisi BYD, Türkiye'deki elektrikli araç portföyünü genişletmeye devam ediyor. Markanın tamamen elektrikli sportif D-SUV modeli Sealion 7, 7 Kasım itibarıyla satışa sunulacak. Model, 440 km menzil sunan 160 kW arkadan itişli ve 502 km menzil sunan 390 kW dört çeker olmak üzere iki versiyonla geliyor. Lansman fiyatları ise sırasıyla 2 milyon 389 bin TL ve 3 milyon 939 bin TL olarak açıklandı.
İki farklı seçenekle çıkıyor
Gazeteci Emre Özpeynirci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Sealion 7'nin iki farklı güç ve menzil seçeneği ile müşterilere sunulacağını açıkladı.
Kasım ayına özel lansman fiyatları ise şu şekilde belirlendi:
• Sealion 7 Design (160 kW Arkadan İtişli): Bu versiyon, Türkiye pazarı için özel olarak geliştirildi. 2.389.000 TL etiket fiyatına sahip model, 160 kW güç üretirken, WLTP normlarına göre 440 km menzil sunuyor.
• Sealion 7 Excellence (390 kW Dört Çeker): Daha yüksek performans arayanlar için sunulan dört çeker (AWD) seçenek ise 3.939.000 TL fiyatla listeleniyor. Bu güçlü versiyon, 390 kW gücüyle 502 km menzile ulaşabiliyor.
BYD, Aralık'ta Atto 2'yi de getiriyor
BYD, ayrıca Türkiye pazarındaki ürün çeşitliliğini artırmak amacıyla, B-SUV segmentindeki Atto 2 modelini de Aralık ayında satışa sunacağını duyurdu.
