Çin'den Türkiye'ye özel üretim BYD

Çinli otomotiv devi BYD, Türkiye'deki elektrikli araç yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Markanın tamamen elektrikli sportif D-SUV modeli Sealion 7, satışa sunuldu.

Sportif hatlarıyla dikkat çeken D-SUV segmentindeki bu model, ülkedeki sekizinci model olacak ve 7 Kasım'dan itibaren resmi olarak satışa sunulacak.

İki farklı seçenekle çıkıyor

Gazeteci Emre Özpeynirci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Sealion 7'nin iki farklı güç ve menzil seçeneği ile müşterilere sunulacağını açıkladı.

Kasım ayına özel lansman fiyatları ise şu şekilde belirlendi:

• Sealion 7 Design (160 kW Arkadan İtişli): Bu versiyon, Türkiye pazarı için özel olarak geliştirildi. 2.389.000 TL etiket fiyatına sahip model, 160 kW güç üretirken, WLTP normlarına göre 440 km menzil sunuyor.

• Sealion 7 Excellence (390 kW Dört Çeker): Daha yüksek performans arayanlar için sunulan dört çeker (AWD) seçenek ise 3.939.000 TL fiyatla listeleniyor. Bu güçlü versiyon, 390 kW gücüyle 502 km menzile ulaşabiliyor.

BYD, Aralık'ta Atto 2'yi de getiriyor

BYD, ayrıca Türkiye pazarındaki ürün çeşitliliğini artırmak amacıyla, B-SUV segmentindeki Atto 2 modelini de Aralık ayında satışa sunacağını duyurdu.